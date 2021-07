Apple se enfrenta a su principal reto: innovar con el nuevo iPhone

"Nos vemos el 7", dice la invitación de Apple a uno de los eventos más esperados del año, esta simple frase haría referencia al lanzamiento de su nuevo iPhone 7.

Pero más allá de un lanzamiento, la manzana se enfrenta ante su principal reto: innovar y sorprender con su producto estrella.

El iPhone 7 representa para esta compañía una nueva ventana para seducir y volver a encantar a un público que en los últimos años se ha acostumbrado a ver más de lo mismo de este gigante, mientras que su competencia le respira en la nuca e incluso se adelanta.

Mejoras en cámara, mayor duración de batería y resistencia al agua son algunas de las mejoras que compañías como Samsung y Huawei ya incorporaron en sus teléfonos, pero que todavía Apple no se las ha incorporado a sus últimos modelos.

Alfredo Magán, analista de IDC Latinoamérica, dijo en unas declaraciones para el periódico El Comercio de Perú, que la innovación es muy importante cuando se está en un mercado tan dinámico y competitivo.

Esta marca todavía nos hace recordar cómo le dio a un giro al mercado mundial de la tecnología. Marcó la pauta de los dispositivos y la forma en la que consumimos contenido hoy en día.

Así como la historia arrancó con el iPod, el reproductor que desplazó al MP3 y convertió la experiencia de escuchar música en una forma amigable y placentera.

En el 2007 nació el iPhone, el teléfono que marcó una diferencia en el mundo de los teléfonos inteligentes. Con la pantalla táctil y una tienda en línea en la que el usuario puede descargar contenido de su interés, Apple logró establecer la barra que con los años se iba a ir subiendo y subiendo hasta lograr los teléfenos de la actualidad que se basan en esas ideas promovidas por Steve Jobs.

"Con el iPhone los ingresos se triplicaron en dos años y las ganancias se duplicaron anualmente por cinco años. Para el 2011 los teléfonos se convirtieron en más de la mitad de los ingresos de la compañía y su desempeño comercial marcó lo que sería la rentabilidad anual", señaló el diario peruano.

Declive

Pero no todo ha sido favorable para la compañía que ahora es liderada por Tim Cook.

La firma Apple reportó que terminó su tercer trimestre fiscal, de abril a junio anteriores, con menores ingresos, utilidades y ventas de su popular teléfono inteligente, el iPhone.

De acuerdo con el informe trimestral publicado en julio anterior, la compañía colocó 40.339 iPhone en ese trimestre, lo cual fue 21% menos que en los meses que comprende de enero a marzo y 15% inferior al tercer trimestre del 2015.

Pero el iPhone no es el único que ha sufrigo golpes. El iPad también cayó y fue por un 3% por unidades en relación con el trimestre anterior y 9% en comparación a hace un año. La tableta sigue sin recuperarse en las ventas.

La revista Fortune resaltó que las caídas en las ventas de Apple se registran desde el trimestre que comprende el Viernes Negro, Navidad y Fin de Año del 2015.

¿Y el 'one more thing'?

Con la caída en las ventas y los productos que ya el público espera, Apple ve en estos productos una luz que los coloque en la cima.

La compañía prevee en su presupuesto destinar Apple va a gastar $10.000 millones en investigación y desarrollo, según la presentación del pasado 21 de marzo en la que se lanzó el iPhone SE.

Teknautas Bradford Cornell, profesor de Economía Financiera en el Instituto de Tecnología de California, declaró para el diario español El Confidencial que "desde la muerte de Steve Jobs, Apple no ha hecho nada realmente nuevo. Han mejorado el iPhone un poco y le han hecho la pantalla más grande. Pero no he visto ninguna innovación real en los últimos cuatro o cinco años".

Sin embargo, el diario estadounidense The Wall Street Journal, asegura según fuentes internas de Apple, que los cambios significativos en el iPhone llegarán en el 2017, año que la empresa cumple el décimo aniversario del celular.

Como decía Jobs: "el mejor momento para hacer de un negocio el motor de cambio es el ahora".