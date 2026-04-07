Tecnología

Artemis vs. Apolo: ¿por qué el regreso a la Luna es más barato (y lento) que en 1969?

Análisis económico comparativo entre los programas Apolo y Artemis. Descubra cómo el modelo de capital privado transformó el regreso a la Luna y las oportunidades para Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Más de 60 años después de que el expresidente John F. Kennedy prometiera poner un hombre en la Luna —y lo consiguiera con el programa Apolo—, la humanidad ha regresado a la órbita de ese satélite terrestre con la misión Artemis II, que despegó con éxito el pasado 1.° de abril.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaNASAEconomía espacialArtemis
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.