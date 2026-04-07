Artemis vs. Apolo: ¿por qué el regreso a la Luna es más barato (y lento) que en 1969?

Más de 60 años después de que el expresidente John F. Kennedy prometiera poner un hombre en la Luna —y lo consiguiera con el programa Apolo—, la humanidad ha regresado a la órbita de ese satélite terrestre con la misión Artemis II, que despegó con éxito el pasado 1.° de abril.

Sin embargo, más allá de la proeza técnica, surge la pregunta inevitable para los contribuyentes y analistas económicos: ¿cuánto cuesta este segundo viaje comparado con el primero?

La respuesta corta es que el programa Apolo fue significativamente más caro, pero la forma en que se gasta el dinero hoy revela un cambio radical en la economía espacial.

El regreso a la Luna no solo es una carrera tecnológica: también es una batalla presupuestaria y política. Mientras el programa Apolo fue financiado como un esfuerzo casi bélico en plena Guerra Fría, Artemis avanza con menos dinero relativo, más escrutinio y una relación mucho más estrecha con el sector privado.

Esta foto de archivo del 20 de julio de 1969 muestra al astronauta Edwin E. Aldrin Jr. caminando sobre la superficie de la luna cerca de la pata del Módulo Lunar (ML) "Eagle" y al astronauta Neil Armstrong, durante la actividad extravehicular (EVA) del Apolo 11. (AFP)

Apolo: la Luna como proyecto de Estado

Apolo fue, ante todo, un proyecto político. Tras el reto de poner un hombre en la Luna lanzado por John F. Kennedy en 1961, el Congreso de Estados Unidos abrió la chequera como pocas veces lo ha hecho en tiempos de paz.

El programa Apolo costó alrededor de $25.800 millones de la época entre 1960 y 1973, lo que equivale a unos $309.000 millones actuales. Esa cifra coloca a la carrera lunar en la misma liga de esfuerzo fiscal que proyectos militares estratégicos del siglo XX.

Más relevante que el monto es el peso dentro del presupuesto federal. En el pico de inversión, entre 1964 y 1966, la NASA llegó a absorber cerca del 4% del gasto total del gobierno de Estados Unidos, y más de la mitad de ese presupuesto se destinaba directamente al programa Apolo.

El financiamiento de Apolo se articuló casi por completo a través de asignaciones federales directas. Desde el punto de vista de política pública, fue un “megaproyecto” clásico: costo alto, objetivos claros, riesgos enormes y un horizonte temporal relativamente acotado.

La misión Apolo 11, que llegó a la Luna en julio de 1969, tuvo un costo específico estimado en unos $355 millones de finales de los sesenta, una pequeña fracción del desembolso total, pero respaldada por una década de inversión masiva.

Así informó La Nación la llegada del Apolo 11 a la Luna, en el año 1969. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Artemis: la Luna como política pública de largo plazo

Artemis se financia en un contexto radicalmente distinto. No existe ya la urgencia de derrotar a una superpotencia rival. En su lugar, el discurso mezcla exploración científica, demostración de liderazgo tecnológico y preparación para futuras misiones a Marte.

Este programa se arma sumando varias cuentas dentro del presupuesto anual de la NASA: cohete SLS, cápsula Orion, infraestructura en tierra, estación orbital Gateway y módulos desarrollados por empresas privadas.

Según estimaciones oficiales, Artemis habrá absorbido entre $86.000 y $93.000 millones hasta el año fiscal 2025. La cifra es enorme, pero se ubica por debajo del 1% del gasto total del gobierno, muy lejos del 4% de Apolo.

Para alcanzar el primer alunizaje tripulado de esta nueva era, la Oficina del Inspector General (OIG) de la NASA calcula que harán falta alrededor de $105.000 millones acumulados desde el 2017. Es un esfuerzo significativo, pero distribuido a lo largo del tiempo.

Radiografía financiera de dos eras espaciales

Indicador Programa Apolo (1960-1973) Programa Artemis (2017-Actualidad) Costo total estimado $309.000 millones (ajustado a hoy) $105.000 millones (hasta el 1er alunizaje) Pico de gasto federal ~4% del presupuesto de EE. UU. <1% del presupuesto de EE. UU. Modelo de contratación Cost-plus (costo + ganancia garantizada) Mixto (Cost-plus para SLS / Precio fijo para privados) Visión estratégica Hegemonía geopolítica (Sprint) Economía espacial y ciencia (Maratón)

El veredicto: El programa Apolo costó casi tres veces más que lo proyectado para Artemis hasta su primer alunizaje. Mientras que Apolo fue una “carrera” de velocidad financiada con un cheque en blanco, Artemis es una “maratón” de sostenibilidad con presupuestos mucho más ajustados.

El cohete Space Launch System (SLS) de la NASA y la nave espacial Orion, asegurados a la plataforma de lanzamiento móvil, mientras salen del Edificio de Ensamblaje de Vehículos hacia la Plataforma de Lanzamiento 39B, el viernes 20 de marzo de 2026. (NASA/Getty Images via AFP)

¿Cómo se financiaron? Dos modelos económicos opuestos

La principal diferencia entre los programas Apolo y Artemis no radica solo en el monto de la inversión, sino fundamentalmente en quién financia la tecnología y quién se convierte en su propietario.

El programa Apolo, desarrollado en los años 60 bajo el modelo de Cost-Plus, fue financiado puramente por el Estado. El gobierno de EE. UU. pagaba a contratistas como Boeing o Grumman la totalidad de los costos de desarrollo, además de una tarifa de beneficio fija.

En este contexto, la NASA asumía todo el riesgo financiero y técnico, y era propietaria de cada elemento y diseño. Esto se justificaba en un contexto de prioridad de seguridad nacional, llevando el gasto anual a superar los $42.000 millones actuales en su punto máximo en 1966.

Por el contrario, el programa Artemis opera bajo un modelo de “Asociación Público-Privada” en una economía de mercado. La NASA utiliza ahora contratos de precio fijo, fomentando la competencia entre gigantes privados como SpaceX y Blue Origin. Esto impulsa la eficiencia, ya que, si se producen sobrecostos, la empresa los absorbe, no el contribuyente.

Además, se busca la sostenibilidad a largo plazo, promoviendo que la infraestructura clave, como la estación Gateway, sea utilizada por múltiples naciones y empresas para diluir el costo operativo. A diferencia del esfuerzo en solitario de Apolo, Artemis también cuenta con una marcada internacionalización y financiamiento de agencias como la Agencia Espacial Europea (ESA), Japón (JAXA) y Canadá (CSA).

¿Por qué Artemis parece “lento”?

La comparación financiera explica por qué Artemis ha tardado más en concretar el regreso físico a la superficie. Mientras que Apolo triplicó la fuerza laboral de la NASA para resolver problemas de ingeniería en tiempo récord, Artemis ha tenido que avanzar con una fracción del presupuesto, priorizando el desarrollo de tecnologías reutilizables que permitan una presencia permanente, no solo una visita de “plantar la bandera”.

El alto costo de Apolo fue el precio de la innovación desde cero. El costo de Artemis es la inversión en una nueva infraestructura comercial. Hoy, cada dólar invertido en Artemis busca no solo llegar a la Luna, sino crear un ecosistema donde la economía lunar sea, por primera vez, rentable.

La misión lunar tripulada Artemis II en su despegue de la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril. (JIM WATSON/AFP)

¿Qué nos dice esto desde Costa Rica y la región?

Desde nuestra latitud, el costo total de Apolo ($309.000 millones) representa aproximadamente el 301% del PIB nominal proyectado para Costa Rica en el 2025, lo que significa que es tres veces el tamaño de toda la producción económica del país en un año. Mientras que los $105.000 millones del programa Artemis superan ligeramente el PIB costarricense.

Sin embargo, si Artemis consolida un modelo mixto apoyado en proveedores privados competitivos, las oportunidades para empresas de nicho se expanden. Países pequeños pero con ecosistemas de servicios sofisticados como Costa Rica —que ya cuenta con el Costa Rica Aerospace Cluster (CRAC) y el liderazgo de pioneros como Ad Astra Rocket— pueden insertarse en esa cadena de valor a través de talento, desarrollo de software, análisis de datos y manufactura avanzada.

Artemis se perfila como una maratón presupuestaria diseñada para sostener una presencia humana durante décadas. Para universidades y empresas latinoamericanas, esto define la ventana de tiempo en la que pueden construir capacidades y alianzas.