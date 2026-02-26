Tecnología

Así actuará Instagram cuando los adolescentes busquen contenidos sobre suicidio o autolesión

Por AFP

Instagram notificará a los padres cuando sus hijos adolescentes busquen de manera insistente contenido relacionado con el suicidio o la autolesión, anunció Meta, propietaria de la plataforma, en momentos en que enfrenta una creciente presión legal por su gestión de los usuarios jóvenes.








