Así defendió el Poder Ejecutivo la subasta de radiofrecuencias que la Sala IV declaró inconstitucional

Por Pablo Fonseca

La Sala Constitucional anuló este viernes 27 de febrero la subasta del espectro radioeléctrico para frecuencias de radio AM, FM y televisión abierta, al declarar inconstitucionales los tres procedimientos de licitación ejecutados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).








