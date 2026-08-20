Tecnología

Así es como las alianzas de fintech y entidades tradicionales facilitan el acceso a servicios financieros digitales para consumidores y empresas

Wink-Coopenae en Costa Rica y BBVA Spark en varios países son ejemplos de alianza de fintech y entidades tradicionales para atender necesidades financieras de consumidores y empresas

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Cuando usted recurre a una entidad bancaria para abrir una cuenta de ahorro o solicitar un préstamo personal, espera una pronta atención. No siempre es así, pero hay servicios que se proponen lograrla.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Fintech SummitWinkCoopenaeCamticAsocomiBBVABID
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.