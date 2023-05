Así serían los estadios de Saprissa y Alajuelense en 50 años según cuatro IA generativas

En esta semana de clásico nacional de fútbol entre Alajuelense y Saprissa, nos pusimos a explorar el futuro de sus estadios con la tecnología de las inteligencias artificiales (IA) generativas.

Utilizando los motores de Bing Image Creator (potenciado por Dall-E), Stable Diffusion, Craiyon y Photosonic, imaginamos cómo se verán los estadios de ambos equipos en el año 2073, 50 años en el futuro.

Cada motor generativo de IA ofrece su propia perspectiva. En este caso, salvo contadas excepciones, notamos que sus profecías arquitectónicas se concentraron casi exclusivamente en los estadios y no necesariamente en sus alrededores. Cabe resaltar, eso sí que, que las IA tienen entendimiento de las diferencias entre las ciudades de Alajuela y San José (Tibás).

Estos fueron los ‘prompts’ o indicaciones que le dimos a las cuatro IA:

1) Alajuelense’s stadium Alejandro Morera Soto in year 2073 | Hyper realistic photography | Consider the geography of Alajuela, Costa Rica.

2) Saprissa’s stadium Ricardo Saprissa in year 2073 | Hyper realistic photography | Consider the geography of San José, Costa Rica.

Traducidas al español —ya que no todas las IA funcionan en idiomas que no sean el inglés, por ahora— quedarían así:

1) Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuelense en el año 2073 | Fotografía hiperrealista | Considere la geografía de Alajuela, Costa Rica.

2) Estadio de Saprissa Ricardo Saprissa en el año 2073 | Fotografía hiperrealista | Considere la geografía de San José, Costa Rica.

Las imágenes del Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuelense muestran una posible integración con un entorno más natural. Recordemos que, en la vida real, a Alajuelense se le cayó el proyecto del nuevo estadio en Turrúcares a comienzos de este año, por lo cual aún no hay un provenir definitivo para la ubicación de un eventual nuevo terreno.

Mientras tanto, las representaciones del Estadio Ricardo Saprissa, teniendo en cuenta la geografía de San José, exhiben una arquitectura más en armonía con el paisaje urbano.

Presentamos una galería de 40 imágenes generadas por IA para que explore y decida cuál le gusta más.

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Stable Diffusion:

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Stable Diffusion | El Financiero

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Stable Diffusion | El Financiero

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Stable Diffusion | El Financiero

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Stable Diffusion | El Financiero

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Stable Diffusion:

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Stable Diffusion | El Financiero

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Stable Diffusion | El Financiero

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Stable Diffusion | El Financiero

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Stable Diffusion | El Financiero

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Photosonic:

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Photosonic | El Financiero

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Photosonic | El Financiero

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Photosonic | El Financiero

Estadio de Saprissa dentro de 50 años según Photosonic | El Financiero

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Photosonic:

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Photosonic | El Financiero

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Photosonic | El Financiero

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Photosonic | El Financiero

Estadio de Alajuelense dentro de 50 años según Photosonic | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Craiyon:

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Craiyon | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Craiyon | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Craiyon | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Craiyon | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Craiyon:

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Craiyon | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Craiyon | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Craiyon | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Craiyon | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator:

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Saprissa en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator:

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Estadio de Alajuelense en el año 2073 según Bing Image Creator | El Financiero

Para elegir cuatro imágenes por estadio y por IA, generamos veintenas con el mismo ‘prompt’ o instrucción. En el caso de Bing Image Creator, también le solicitamos imágenes nocturnas. De Bing pusimos ocho imágenes por estadio, ya que nos parecen los resultados más detallados.