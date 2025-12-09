Tecnología

Australia contra las redes sociales: ¿respalda la evidencia científica la prohibición a menores de 16 años?

Por Redacción EF

Australia acaba de convertirse en el primer país del mundo en implementar una prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida que entró en vigor el 10 de diciembre de 2024.








redes socialesAustralia
