Finanzas

Banco Central habilitará nueva plataforma para trámites y consultas en línea: así funcionará el Centro de Atención

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Por Mathew Chaves

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que, a partir del miércoles 27 de mayo, habilitará un nuevo sistema digital para centralizar consultas, solicitudes y gestiones realizadas por personas usuarias ante la institución.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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