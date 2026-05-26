Banco Central habilitará nueva plataforma para trámites y consultas en línea: así funcionará el Centro de Atención

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) informó que, a partir del miércoles 27 de mayo, habilitará un nuevo sistema digital para centralizar consultas, solicitudes y gestiones realizadas por personas usuarias ante la institución.

La herramienta, denominada Centro de Atención, funcionará como un punto único de contacto para servicios externos del Banco Central y permitirá dar seguimiento en línea a los casos registrados.

Según explicó la entidad mediante un comunicado, el objetivo es ordenar en una sola plataforma procesos que antes se encontraban distribuidos en distintos canales de atención.

“El Centro de Atención reúne servicios de atención externa y brinda a las personas usuarias un acceso más sencillo y ordenado para hacer consultas y dar seguimiento a sus solicitudes”, indicó el BCCR.

Fachada del Banco Central en San José, institución que habilitará una nueva plataforma digital para centralizar consultas y solicitudes externas. (JOHN DURAN/John Durán)

El sistema permitirá revisar el estado de cada gestión, intercambiar mensajes con personal analista y adjuntar documentos relacionados con los trámites.

Además, el BCCR señaló que la plataforma contará con acceso mediante firma digital para algunos servicios, aunque también existirán opciones para usuarios que no dispongan de este mecanismo de autenticación.

Entre las funciones anunciadas por la entidad se encuentran:

Seguimiento en línea de solicitudes y consultas

Visualización del estado de cada caso

Interacción directa con personal analista

Carga de documentos digitales

Acceso a material informativo y guías

Ingreso con o sin firma digital

El Banco también indicó que el sistema incluirá perfiles diferenciados para distintos tipos de usuarios externos, incluidos representantes de entidades afiliadas al Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) y de Central Directo.

La institución afirmó que cada usuario podrá acceder únicamente a los servicios habilitados según su perfil, como parte de los controles de seguridad implementados en la plataforma.

“Cada perfil de usuario accede, únicamente, a los servicios habilitados según su rol y, de este modo, se fortalece la seguridad y la correcta gestión de la información”, señala el comunicado.

El BCCR añadió que la herramienta también busca mejorar la trazabilidad interna de las solicitudes y agilizar la asignación de casos dentro de la institución.

Usted podrá acceder a la nueva plataforma a partir de la habilitación este miércoles mediante el sitio web del BCCR: https://www.bccr.fi.cr/