Billetera de Google para hacer pagos con el celular ya está disponible para clientes del BCR, BAC y Promerica

La Billetera de Google ya está disponible en Costa Rica y a través de ella, las personas podrán realizar pagos sin contacto desde sus dispositivos Android, Wear OS y Fitbit con las tarjetas Mastercard o Visa del Banco de Costa Rica, BAC Credomatic y Banco Promerica.

Este servicio es similar al que ofrece Apple Pay y el cual está habilitado en el país desde el 2021.

“La accesibilidad es fundamental para brindar beneficios tecnológicos a todas las personas en todas partes; el uso de herramientas tecnológicas como la Billetera de Google representa una oportunidad para incrementar las transacciones que se realizan de manera digital y aceleran el crecimiento económico de los países”, afirmó Giovanni Stella, director de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe.

Con la Billetera de Google, las personas podrán realizar pagos sin contacto desde su teléfono con las tarjetas de crédito y débito que guarden.

“Hacer que los pagos digitales sean accesibles requiere trabajar con el ecosistema financiero y con diferentes aliados. Estamos impulsando la colaboración con otras empresas, entre ellas Davivienda, lo que permitiría que próximamente nuevos servicios puedan ser utilizados a través de la Billetera”, aseguró Google mediante un comunicado de prensa.

Seguridad Copiado!

Al utilizar la Billetera, las transacciones se realizan con un número de tarjeta alternativo (un token), que es específico del dispositivo y está asociado con un código de seguridad dinámico que cambia con cada transacción.

Los usuarios pueden actualizar y gestionar la configuración de su cuenta desde la aplicación de la Billetera de Google o en myactivity.google.com/product/wallet.

En caso de que la persona pierda su dispositivo, puede usar la función “Buscar mi dispositivo” para bloquearlo instantáneamente desde cualquier lugar, y protegerlo con una nueva contraseña o incluso borrar su información personal.

¿Cómo agregar una tarjeta en la billetera desde la app de Billetera de Google? Copiado!

Abrir la app.

En la parte inferior, presionar “Agregar a la Billetera”.

Presionar Tarjeta de pago . Se mostrarán todas las tarjetas que se hayan guardado en la Cuenta de Google.

. Se mostrarán todas las tarjetas que se hayan guardado en la Cuenta de Google. Presionar Nueva tarjeta de crédito o débito . Para agregar una tarjeta, usar la cámara o presionar Ingresar detalles manualmente .

. Para agregar una tarjeta, usar la cámara o presionar . En la parte inferior, presiona Guardar .

. Leer las condiciones de la entidad emisora y presiona Aceptar .

. Si se solicita que verifique su forma de pago, elija la opción de la lista.

Sugerencia: Después de este paso, se debería recibir un mensaje en el que se indica que la tarjeta se agregó y está lista para realizar pagos sin contacto.

Después de agregar una tarjeta, es posible que en la cuenta aparezca una transacción pequeña de la Billetera de Google. Se usa este método para verificar que la tarjeta y cuenta son válidas. Esta transacción desaparecerá y no afectará el saldo del usuario.

Desde la aplicación o sitio web del banco Copiado!

Abra la app de banca móvil o ingrese en el sitio web de su banco.

Acceda a su cuenta.

Busque el botón Add to Google Wallet o Add to GPay y presiónelo.

o y presiónelo. Siga las instrucciones en pantalla.

Si no encuentra el botón “Add to Google Wallet” o “Add to GPay”, es posible que su tarjeta o institución financiera no admitan esta función. Comuníquese con su banco para obtener más información.