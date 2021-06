El fenómeno los fuerza a ofrecer servicios como ONE TV de Tigo o Next GENTV Plus para que los usuarios elijan los contenidos y puedan grabar o atrasar programas. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) también brinda una facilidad similar en su servicio de IPTV. “Es como en un supermercado donde el cliente puede elegir en las góndolas”, dijo Ruiz, de Tigo. “Queremos migrar a los clientes ahí”.