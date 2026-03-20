¿Cambió de número celular? Así es como Claro, kölbi y Liberty buscan evitar que le roben su dinero por Sinpe Móvil

Cuando una persona quiere usar el servicio de transferencias Sinpe Móvil en Costa Rica debe vincular su número celular a la cuenta bancaria en colones. Para enviar dinero, digita el número telefónico del destinatario y el monto.

Pero los usuarios suelen cambiar su número telefónico, en particular cuando se trasladan de operador —pese a que pueden mantenerlo mediante la portabilidad numérica— y sobre todo cuando tienen una cuenta prepago y la dejan de usar. El problema es que no desligan la cuenta bancaria del antiguo número móvil.

Cuando una línea telefónica se libera, las operadoras la reasignan a otra persona. El nuevo usuario podría utilizar el canal de mensajes cortos de texto (SMS, por sus siglas en inglés) para retirar fondos de la cuenta bancaria original. Los delincuentes son quienes están más pendientes de esta vulnerabilidad.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR), que opera el sistema de Sinpe Móvil, viene recordando desde hace años a los usuarios que desvinculen el número telefónico celular que dejaron de usar de su cuenta Sinpe Móvil.

Como muchos no lo hacen, los operadores implementan diversas medidas para la prevención de fraudes.

Las firmas de telefonía móvil reiteran la disposición para colaborar con las autoridades judiciales y los entes técnicos, en la búsqueda de soluciones prácticas que contribuyan a prevenir estafas que afectan a la ciudadanía, siempre garantizando el respeto a la legislación vigente y a la privacidad de las comunicaciones.

El servicio de transferencias de Sinpe Móvil tiene un amplio uso en Costa Rica por su facilidad. A diciembre de 2024 sumaba ¢857.633 millones de transferencias interbancarias a través de 44,1 millones de operaciones efectuadas. A mediados del 2025 ya llevaba ¢748.030 millones en 45 millones de transacciones.

En la primera mitad del 2025 se superó la cantidad de transferencias de todo el 2024 mediante Sinpe Móvil. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Medidas por operador

En orden alfabético estas son las medidas de cada uno de los operadores de telefonía móvil en cumplimiento de la solicitud emitida por el BCCR sobre la desvinculación de Sinpe Móvil de números desactivados:

Claro

El operador mexicano, perteneciente a la firma América Móvil, respondió a El Financiero que la compañía remitirá de manera periódica al BCCR los números correspondientes a servicios prepago y postpago desactivados, para que esta entidad realice el desligue de las cuentas asociadas a dichos números.

La empresa reiteró que actuará conforme a la normativa vigente y atenderá cualquier requerimiento de las autoridades competentes, “en estricto apego a la legislación nacional”.

ICE Kölbi

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de su marca comercial kölbi, habilitó al BCCR la consulta de numeración telefónica para la prevención de fraude, con el objetivo de evitar el acceso indebido a las cuentas Sinpe ligadas a números de teléfonos móviles prepago retirados.

Desde el 2 de febrero, el ICE implementó esta herramienta para reportar –en tiempo real– al BCCR las líneas de teléfono que se liberan y que, si el número tiene asociado el servicio Sinpe Móvil, se desvinculen de forma inmediata.

El Instituto explicó que el desarrollo de esta consulta impactó siete sistemas corporativos, lo que estuvo a cargo de sus equipos especializados de telecomunicaciones, finanzas y tecnologías de información del ICE.

Actualmente, kölbi brinda acompañamiento al Banco en las pruebas de implementación en su plataforma, con miras a su puesta en marcha en el corto plazo.

Liberty

La firma de origen estadounidense, Liberty, respondió que mantienen una coordinación constante con distintas autoridades y actores del ecosistema financiero y de telecomunicaciones para fortalecer las medidas de prevención frente a posibles fraudes asociados al uso de herramientas digitales.

“Desde inicios del 2025, tuvimos un acercamiento con el Banco Central para concretar un convenio que permita notificar y facilitar la desafiliación de un número del sistema cuando este ya no pertenezca a su titular”, explicó Wendy Madriz, gerente de comunicaciones de Liberty.

El objetivo es reducir riesgos asociados al uso de números que dejaron de estar activos o en manos de su propietario original.

“En este momento, estamos a la espera de la aprobación de la entidad para proceder con la implementación”, dijo Madriz.

La ejecutiva respondió que en forma constante Liberty implementa medidas para proteger a las personas usuarias frente a intentos de fraude digital, particularmente aquellos que utilizan servicios de mensajería SMS.

El operador destacó el fortalecimiento de los procedimientos para detectar y bloquear envíos irregulares de SMS utilizados por terceros para intentar engañar a las personas mediante prácticas como el smishing, que consiste en el envío de mensajes fraudulentos que suplantan entidades legítimas con el objetivo de obtener información personal o financiera.

Liberty implementó una plataforma en 2025 que actúa como un sistema de protección para identificar y detener mensajes SMS maliciosos o sospechosos.

El año pasado también realizó campañas de concienciación dirigidas a los usuarios para informarles sobre este tipo de riesgos, promover la prevención y reducir la probabilidad de que las personas caigan en intentos de estafa.

“Constantemente alertamos a las personas usuarias de telefonía móvil para que, al cambiar de número o dejar de utilizarlo, actualicen sus datos y adopten las medidas necesarias, con el fin de prevenir inconvenientes o posibles riesgos asociados al uso de esos números”, dijo Madriz. “Estas acciones forman parte de un proceso continuo para fortalecer la seguridad de los usuarios y evitar que terceros utilicen servicios de telecomunicaciones para realizar estafas”.