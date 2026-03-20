Tecnología

¿Cambió de número celular? Así es como Claro, kölbi y Liberty buscan evitar que le roben su dinero por Sinpe Móvil

Muchos usuarios cambian de número celular pero lo mantienen vinculados a sus cuentas de Sinpe Móvil, lo que facilita el fraude electrónico.

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Por Carlos Cordero Pérez

Cuando una persona quiere usar el servicio de transferencias Sinpe Móvil en Costa Rica debe vincular su número celular a la cuenta bancaria en colones. Para enviar dinero, digita el número telefónico del destinatario y el monto.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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