Tecnología

CEO de JPMorgan: la IA reducirá empleos en cinco años

EscucharEscuchar
Por Europa Press

El consejo delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, considera que la revolución tecnológica IA supone uno de los principales cambios en la actualidad y anticipa que en unos años implicará una reducción en las plantillas de las entidades, aunque ha asegurado que “no vamos a eliminar a todos nuestros empleados mañana con IA”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IAJPMorgan ChaseJamie Dimon
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.