CEO de JPMorgan: la IA reducirá empleos en cinco años

El consejo delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, considera que la revolución tecnológica IA supone uno de los principales cambios en la actualidad y anticipa que en unos años implicará una reducción en las plantillas de las entidades, aunque ha asegurado que “no vamos a eliminar a todos nuestros empleados mañana con IA”.

“Si nos va bien seguiremos creciendo en todo el mundo, pero supongo que habrá menos empleados en cinco años, sí”, ha señalado Dimon durante una entrevista en el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos (Suiza).

El último banquero de Wall Street superviviente de la Gran Crisis Financiera considera que no se puede esconder la cabeza ante las implicaciones de la IA para el empleo, ya que eliminará puestos de trabajo y quizá genere otros nuevos, aunque ha reconocido que puede que sea un proceso “demasiado rápido para la sociedad”.

En este sentido, el CEO de JPMorgan ha advertido de que si las cosas van demasiado rápido para la sociedad, los gobiernos y las empresas deben intervenir juntos y encontrar una manera de reciclar o capacitar a la gente, además de desplegar medidas sociales de asistencia para la renta o jubilaciones anticipadas.

“Necesitamos estar preparados para que funcione esta vez”, ha comentado en referencia a la red de medidas que las sociedades deberán desplegar para hacer frente a los cambios que previsiblemente impulsará la tecnología.

“Creo que debería hacerse a un nivel más local, donde alguien le diga a JPMorgan: ‘Le damos incentivos para que recicle a estas personas’ (...) podríamos hacer cosas así. No vamos a eliminar a todos nuestros empleados mañana con IA”, ha apuntado.

Desastre económico por las tarjetas de crédito

Por otro lado, Dimon no ha dudado en afirmar que la idea del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un límite al interés de las tarjetas de crédito “sería un desastre económico”, aunque ha asegurado que JPMorgan sobreviviría, incluso si en el peor de los casos se viera obligado a reducir drásticamente el negocio de tarjetas de crédito.

El pasado mes de diciembre, en una publicación en TruthSocial, el inquilino de la Casa Blanca advertía de que su Gobierno no permitirá que el público estadounidense sea “estafado” por compañías de tarjetas de crédito “que cobran tasas de interés del 20% al 30%, e incluso más”.

“¡ASEQUIBILIDAD! A partir del 20 de enero de 2026, yo, como presidente de los Estados Unidos, solicito un límite de un año para las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%”, advertía Trump, subrayando que la fecha escogida “coincide con el primer aniversario de la histórica y exitosa administración Trump”.

Uuna Europa y una OTAN más fuertes

En cuanto a la situación geopolítica, Dimon ha expresado su postura favorable a “una OTAN más fuerte”, así como la importancia de contar con “una Europa más fuerte”.

“Creo que eso es bueno para Estados Unidos. Es bueno para Europa. Saben lo que tienen que hacer”, ha señalado en referencia a las recomendaciones del ‘informe Draghi’ sobre el mercado único y las políticas de ahorro e inversión. “No tienen ese mercado común. Tienen demasiada burocracia. Demasiadas cosas que los obstaculizan”, ha lamentado.