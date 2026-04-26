Tecnología

Claude Mythos: una IA en pruebas ‘se escapa’, descubre fallos de múltiples sistemas y pone fin a la ciberseguridad tradicional

Esto fue lo que pasó con Claude Mythos, la herramienta de Anthropic que provocó un terremoto en la industria de software y obligó a formar un consorcio de 40 grandes firmas tecnológicas para definir qué hacer ante los riesgos descubiertos y los peligros creados por la misma IA

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Por Carlos Cordero Pérez

En 1995, el informático Theo de Raad creó un sistema operativo de código abierto tipo Unix denominado OpenBSD, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro y confiable. El sistema debía estar sometido a auditorías exhaustivas del código fuente. Se revisaba línea por línea para detectar errores o “pulgas”, aplicando técnicas que dificultaran que alguien las aprovechara. El proyecto publicaba una versión cada seis meses.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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