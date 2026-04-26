Tecnología

Cobran más de $2.000 la hora, pero estos famosos abogados tuvieron que pedir disculpas porque dejaron alucinaciones de la IA en sus documentos

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Por Redacción EF

Cobran más de $2.000 la hora, pero tuvieron que pedir disculpas por no revisar lo que escribía la máquina. Así, a grandes rasgos, podría resumirse el tropiezo del prestigioso bufete neoyorquino Sullivan & Cromwell, cuya carta de disculpa a un juez de bancarrota en Estados Unidos se ha convertido en un pequeño caso de estudio sobre cómo no usar la inteligencia artificial en el mundo jurídico.








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Redacción EF

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