Cómo automatizar el cobro de sus alquileres vacacionales y garantizar su liquidez sin complicaciones

Élant at Ballena Uvita es un condominio de 18 apartamentos ubicado en Playa Ballena, en el Pacífico Sur.

Los propietarios son de diferentes nacionalidades y suelen disponerlo para alquiler a turistas estadounidenses, canadienses, europeos y costarricenses a través de distintas plataformas como Airbnb, Booking y Expedia.

Para este alquiler se cuenta con políticas para garantizar al cliente la disponibilidad y el pago anticipado, requerido en este tipo de hospedajes.

Los hospedajes y hoteles de todo tamaño y en diferentes sitios del país, como Bahía Ballena, enfrentan retos en la integración de sus herramientas de reservaciones y cobros.

Camila Vargas, administradora del condominio y dueña de Nasua Property Management, que también gestiona otras propiedades de alquiler vacacional, antes tenía que realizar ese cobro.

Lo hacía enviando un link de pago o mediante un “datáfono abierto”, donde se digita el número de tarjeta y la fecha de vencimiento, un método que luego eliminó el banco que lo ofrecía.

Pero podía ocurrir que la tarjeta del turista estuviera vencida para ese momento, que no tuviera fondos o que el cliente decidiera no venir, dejando al hospedaje sin ingresos hasta que apareciera un nuevo cliente.

A finales de 2024 se dio cuenta de que requería una pasarela de pagos. Preguntó en varias que existen en el mercado y no obtuvo respuesta. En una de ellas, Onvo Pay, sí le contestaron y le recomendaron la solución de gestión de reservaciones y cobro ofrecida por las firmas Grupo Brahma, Onvo Pay y Autocore.

“Me quita mucho trabajo”, dijo Vargas.

La digitalización y automatización de las reservaciones y los cobros con plataformas digitales sigue avanzando desde que, hace 15 años, las empresas de turismo ofrecían sus servicios en páginas web y recibían los pagos mediante sistemas como PayPal, con diferentes tiempos de espera y complicaciones para hacer efectivo el dinero en caja.

La siguiente década fue una época de ajustes a la era digital, con diferentes niveles de complicaciones, en especial en el cobro, uno de los principales puntos de fricción y retos de la industria, según firmas como McKinsey y Deloitte.

Los problemas al cobrar tienen efectos en la liquidez, la eficiencia operativa y la capacidad de crecimiento, independientemente del segmento o categoría de hotel o de hospedaje.

Para la industria de turismo costarricense es un punto clave. Aquí se contabilizaban 2008 hoteles y hospedajes registrados como patronos ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 2025, de los cuales 1.831 eran micro y pequeñas empresas.

¿Qué hace?

Cuando un turista realiza su reservación en un hotel a través de las diferentes plataformas en línea, como Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor o Kayak, hay dos situaciones que se deben garantizar.

La primera, que los precios, los descuentos y las promociones sean idénticas en esos sitios intermediarios y se puedan actualizar fácilmente.

La segunda es garantizar el cobro al huésped: que sea fácil, que el cliente sea el titular de la tarjeta, que tenga fondos y la distribución, marketing y revenue, pero han dejado los pagos en segundo plano. Hoy eso es un error estratégico, porque el cobro impacta directamente la liquidez, la operación y la rentabilidad de que el dinero sea recibido lo más pronto posible.

“Durante años los hoteles han invertido en distribución, mercadeo y ventas, pero dejaron los pagos en segundo plano”, advirtió Miguel Celis, CEO de Autocore.

El camino para encontrar una solución tuvo dos momentos claves.

Desde 2018 Grupo Brahma impulsa una solución que resuelve la primera situación. Pero Javier Camacho, cofundador y director de Grupo Brahma, se dio cuenta que sus 45 clientes en Costa Rica requerían un mecanismo para recibir el pago de los huéspedes de manera efectiva.

“Muchos hoteles venden bien, pero sufren al momento de cobrar. Ahí es donde aparecen los retrasos, los errores y la pérdida de control financiero”, dijo Camacho.

En febrero de 2025 viajó a Bogotá para visitar a un cliente, el Hotel Retiro 84. En ese momento se estaba realizando la feria Vitrina de Turismo Anato en la capital colombiana. Entonces, aprovechó para darse una vuelta.

Recorriendo los pasillos de la feria, Camacho se acercó al stand de Autocore. Le llamó la atención el sistema que ofrecía, el cual se utiliza en varios países de América del Sur. Se trata de un orquestador de pagos inteligentes: reservas, cobros y conciliación en un solo flujo. Camacho les planteó una alianza de una vez.

Le respondieron que sí era posible ofrecer una solución integrando los dos sistemas, el Autocore y el de Grupo Brahma, pero tendría que conseguir una pasarela de pagos para facilitar el pago del turista mediante tarjetas de débito o crédito. Camacho regresó a Costa Rica con esa tarea.

Inició la búsqueda y análisis de las opciones, incluyendo las pasarelas bancarias. Evaluó desde la tramitología para integrarlas hasta las facilidades, los beneficios, las comisiones y otras condiciones exigidas por las entidades financieras.

Finalmente, se decidió por la fintech Onvo Pay, que además permite depositar el dinero al hotel al siguiente día en la cuenta indicada por los propietarios o administradores, ya sea en un banco local como en el del exterior.

Las tres firmas se pusieron manos a la obra. Realizaron las pruebas y los ajustes que fueron detectando en el camino.

En noviembre de 2025 iniciaron la comercialización de la solución en Costa Rica, justo para la temporada alta de turismo. Aquí ya la estarían utilizando 10 hoteles y hospedajes. Además, la introducirán en los países donde Onvo Pay se está expandiendo, como Guatemala y Panamá.

Con la solución, un hotel gestiona sus tarifas en las diferentes plataformas de reservaciones y cuando el cliente reserva, paga con su tarjeta la totalidad o una parte del costo de la estadía, según la política del hotel.

El dinero se recibe al gusto. “Uno puede establecer cada cuánto tiempo le depositen”, dijo Vargas, de Élant at Ballena Uvita.

Además de la mayor eficiencia, incremento del flujo de caja y rentabilidad, la solución facilita la gestión de los contracargos, según las políticas y protocolos del hotel, como cuando la tarjeta está vencida, no tiene fondos o el turista decide no viajar y cancela su reservación.

Otro beneficio es la agilización de la entrada de los huéspedes, pues la persona que realiza el registro de ingreso (check-in) solo tiene que fijarse si el pago está realizado.

Onvo Pay también puede entregar un datáfono físico, si el hotel lo requiere para los cobros de gastos adicionales durante la estadía del turista.

Otra facilidad es que el hotel u hospedaje puede enviar un link de pago por medio de aplicaciones de mensajería cuando la reservación es directa.

“El objetivo no es agregar más tecnología, sino quitar fricción, para que el hotel tenga a tiempo el control y la liquidez necesaria para operar”, afirma Rodrigo Castro, gerente comercial de Onvo Pay.