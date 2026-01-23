Tecnología

Cómo fue el acuerdo para crear una crea empresa conjunta de TikTok en EE. UU. y evitar su salida

Según el acuerdo, los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en la nube de Oracle, y su ciberseguridad será auditada por expertos externos en cumplimiento de las normas federales

TikTok anunció la creación de una empresa conjunta mayoritariamente estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá a la red social evitar una prohibición relacionada con su propiedad china.








