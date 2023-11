¿Cómo recoger, procesar y analizar los datos de campo abierto en una construcción, una finca o en terrenos con riesgos de deslizamiento?

En una fábrica se pueden obtener los datos de insumos y productos mediante controles manuales, semiautomáticos o automáticos en la cadena de montaje, en bodega o en logística. Y en una finca, en un terreno abierto o en una construcción, ¿cómo se hace?

Por ejemplo, si un finquero requiere contabilizar cuántas vacas y cuántos caballos tiene. O si una municipalidad desea identificar riesgos de deslizamientos. O una constructora requiere un estudio topográfico de un terreno para determinar algún desnivel.

Las empresas pueden recurrir a la tecnología ante este tipo de situaciones, específicamente a un vehículo aéreo no tripulado (dron) para la recolección de la información y a sistemas de inteligencia artificial (IA) que realiza el análisis de los datos capturados, los procesa y los entrega para lo que se requiera.

“Una persona requiere una semana para levantar los datos de una hectárea. En cambio, con un dron se hace en un solo día”, ejemplifica Francisco Fallas, representante legal y director de comercialización de UAV Latam Costa Rica.

Esta compañía, con presencia en varios países de la región latinoamericana, brinda servicios de captura de datos mediante drones y de procesamiento y análisis de esa información mediante sistemas de IA. En Costa Rica su sede se encuentra en Cartago.

A nivel local, otras firmas proveen equipos y brindan servicios con drones, tales como Geospatial Innovation (GeoInn) y GeoTecnologías.

Las industrias que pueden utilizar soluciones que combinan drones e inteligencia artificial son muy amplias, desde el sector agropecuario hasta la construcción. Los datos se procesan y se visualizan en tiempo real. (Foto cortesía UAV Latam Costa Rica / Para EF) (Shutterstock)

La firma Gartner calculó que el mercado mundial de chips para IA habría llegado a $53.000 millones y el de software de IA a $62.000 millones en 2022, en este caso para soluciones de gestión del conocimiento, asistentes virtuales, vehículos autónomos, lugar de trabajo digital y datos compartidos, entre otros.

Entre los beneficios de utilizar la IA, Gartner destaca que esta tecnología permite una conexión sistemática entre el análisis y la toma de decisiones continua, contextual y conectada, así como el aumento de la automatización y la transformación de los procesos a diferencia de las aplicaciones tradicionales de información empresarial.

Para 2026, el 30% de las nuevas aplicaciones utilizarán IA para impulsar interfaces de usuario personalizadas, frente a menos del 5% en la actualidad.

Buena parte de este avance se debe a que cada vez más proveedores de tecnología agregan “inteligencia” a las aplicaciones, en lugar de otra función o característica más para establecer una diferenciación competitiva e impulsar la adopción.

La disminución del costo de crear aplicaciones y servicios inteligentes significa que más proveedores de tecnología, incluidos proveedores de software independientes (ISV), están ingresando al mercado.

Gartner aconseja identificar los casos de uso más impactantes seleccionando desafíos conocidos y difíciles de resolver en los procesos centrales y dentro de industrias y segmentos.

Asimismo, construir un modelo de decisión estratégica para determinar cuándo la empresa desarrollará capacidades, adquirirá la tecnología adecuada o se asociará con proveedores líderes.

Y, por último, investigar el potencial de ingresos cuantificando el valor potencial y los resultados únicos posibles dentro de su base de clientes.

Los drones sobrevuelan espacios abiertos con rapidez y capturan información con una alta precisión. (Foto cortesía UAV Latam Costa Rica / Para EF) (Shutterstock)

¿Qué hacen y cómo funcionan los drones?

Se pueden utilizar en construcción, topografía, industria, transmisión eléctrica, geología, topografía, agricultura y ganadería de precisión.

Los drones vienen equipados con sensores métricos, de multiespectro, lidar (miden la distancia a través de lo que tarda un haz de luz en alcanzar un objeto y volver reflejado al sensor), térmicos y magnéticos. Utilizan cámaras para tomar videos y fotografías.

Se obtiene de 8.000 a 10.000 fotos de unas 100 hectáreas durante 12 horas de sobrevuelo de los drones.

¿Qué detectan?

Permiten detectar desniveles y fracturas del suelo para determinar los riesgos por posibles deslizamientos.

En agricultura de precisión pueden generar datos sobre cantidad de plantas y árboles, el nivel del agua, la sequedad y enfermedades de fácil detección en las plantas.

En ganadería se toman imágenes para luego determinar la cantidad de cada tipo de animal.

En San Carlos, recientemente, se obtuvieron imágenes con un dron del deslizamiento de tierra en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, el cual afectó a vecinos de Aguas Zarcas a mediados de este año 2023.

Fallas comentó que también se utilizaron drones para analizar los deslizamientos que ocurrieron en octubre de 2022 en el sitio conocido como Tolomuco, ubicado en el Cerro de la Muerte.

¿Quiénes pueden utilizar estas tecnologías?

Las soluciones de captura de datos mediante drones y procesamiento con sistemas de IA pueden ser utilizadas por:

—Empresas: constructoras, de minería, energía, telecomunicaciones, agropecuarias, forestales, transporte y logística, entre otras.

—Entidades públicas: municipalidades, entidades y ministerios relacionados con infraestructura, ambiente, energía, combustible, obras públicas, emergencias y seguridad territorial (para detectar contrabando, narcotráfico o tráfico de personas).

¿Cuál es su utilidad?

Un dron con un sensor láser y cámaras de hasta 101 megapíxeles captura la información en 360° en diferentes capas con un sobrevuelo a 1.100 metros de altura y a una velocidad entre 300 y 340 kilómetros por hora.

El sensor puede “traspasar” la vegetación hasta el suelo para detectar grietas o fracturas en el suelo, así como ver si hay espejos de agua o lagunas que puedan luego convertirse en peligrosas cabezas de agua.

De esa forma, no hay que meterse en la montaña, se hace el diagnóstico en menos tiempo y no se corren riesgos. Además, se detectan situaciones como los espejos de agua que no se descubrirían en una exploración a pie.

La información captada por el dron es procesada por el sistema de inteligencia artificial generando gráficas para la toma de decisiones. (Foto cortesía UAV Latam Costa Rica / Para EF)

¿Cómo se procesan los datos?

El dron capta la información (con sus sensores y cámaras) y la transmite al sistema en tiempo real.

Cuando se recibe, la información es procesada por el sistema —a cargo de un informático u operador— que utiliza IA y cuenta con algoritmos.

Una vez procesada se traslada al dispositivo de mando y se puede visualizar en la terminal por el personal técnico o ejecutivo de la empresa para la toma de decisiones.

Aquí UAV utiliza plataformas en la nube para el procesamiento, la visualización y la consulta de los datos.

¿Cómo funciona el algoritmo?

El algoritmo del sistema IA se entrena para diferenciar, por ejemplo, vacas y caballos. De esa forma, revisa las imágenes de fotografía y de vídeo para hacer el conteo. Asimismo, recibe los datos de los sensores para determinar las características del suelo.

¿Cuáles son los beneficios?

Además de captar imágenes y datos en menos tiempo con los drones, se agiliza el procesamiento y la entrega de la información con el sistema de IA.

Otro beneficio es la precisión: el margen de error es de solo 1%, que estaría dentro del margen de lo tolerable.

¿Y en costos?

Fallas recalcó que los costos son menores que los métodos tradicionales de medición. “Una cuarta parte por hectárea apenas”, aseguró.

¿Cómo va el proceso de adopción?

El ejecutivo asegura que este tipo de soluciones está en proceso de adopción todavía. Él califica esa adopción como lenta.

¿Cuáles son las recomendaciones?

“Que las empresas primero hagan la prueba y comprueben cómo se entregan los datos en forma más económica, con menos gasto y en menos tiempo”, dijo Fallas.