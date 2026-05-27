Tecnología

Cómo usar inteligencia artificial para conseguir más entrevistas de trabajo

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Por Redacción EF

¿Ha enviado decenas de currículums y nadie lo llama? La razón puede no ser su experiencia ni su perfil. Puede ser que su candidatura ni siquiera llegue a ojos humanos. Hoy, la inteligencia artificial (IA) no solo filtra a los candidatos: también puede ser su mayor aliada para destacar. Le contamos cómo usarla paso a paso.








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Redacción EF

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