Costa Rica es el cuarto país menos ciberseguro del mundo: el mercado responde con pólizas para proteger su vida digital

El Cybersecurity Country Rankings 2025 situó a Costa Rica entre los más vulnerables a ciberataques, pero surgen soluciones de las aseguradoras para proteger a las empresas y familias ante este riesgo

Por Marcia Solano Miller

Mientras los ciberataques se multiplican en América Latina, Costa Rica se posicionó como el cuarto país menos ciberseguro del mundo en el Cybersecurity Country Rankings 2025 de la firma ProxyRack.








