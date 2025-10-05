Tecnología

Creadores de contenido dejan YouTube y se mueven hacia redes sociales sin monetización, ¿por qué?

La aparición de nuevas formas de compartir videos cambió las preferencias de consumo. Le explicamos este fenómeno según la experiencia de tres creadores de contenido

Por Marcia Solano Miller

YouTube llegó en 2005 para consolidarse como la red social especializada en creación de videos largos, y desde entonces millones de usuarios consumen contenido con temáticas muy variadas: entretenimiento, política, terror, historias, belleza y autocuidado, música, críticas, entre otros.








