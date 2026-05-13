¿Cuál operadora de telefonía móvil tiene más suscriptores en Costa Rica? Esto dicen los datos de Sutel

Los tres operadores mantienen las posiciones de los últimos años, aunque uno pierde clientes y dos ganan suscriptores móviles.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) dio a conocer las estadísticas del sector en Costa Rica, en las cuales se observa si los operadores Claro y Liberty aprovecharon o no la ventaja de haber empezado a comercializar los servicios de redes de quinta generación (5G) a mediados del 2025.

Los datos son a diciembre de ese año y muestran que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aumentó levemente la cantidad de suscriptores móviles de 2,6 millones en 2024 a 2,71 millones en 2025. Así en este último año conserva el 38% del mercado local, por detrás de Liberty.

El ICE ofrece servicios de 5G basados en la red de su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) y en algunas áreas de cobertura. El Instituto espera comercializar servicios en los próximos 12 meses tras la adjudicación de su licitación para la red 5G, aunque deberá esperar ahora la resolución de la Contraloría General de la República a los recursos de objeción presentadas por cinco firmas que participaron en el proceso.

Por su parte, Liberty aumentó la cantidad de suscriptores de 2,8 millones a 2,86 millones, conservando el 40% del mercado y posicionándose en el primer lugar.

El tercer operador en este mercado es Claro, que bajó levemente de 1,58 millones de clientes a 1,55 millones y mantiene el 22% de los suscriptores totales.

“Liderar tanto el mercado móvil total como en televisión por suscripción es de gran relevancia para nuestra compañía, fruto del trabajo de años en inversión, innovación, así como el fortalecimiento de nuestra red e infraestructura”, señaló Johanna Escobar, gerente general de Liberty. El operador destacó que mantiene el 26% de los suscriptores de televisión por suscripción (26%).

La firma indicó que, en los últimos cuatro años, experimenta un crecimiento en el segmento pospago, contabilizando un 32% de aumento en este periodo.

Según Liberty, solo en 2025 se sumaron más de 181.000 personas a este segmento, lo que contribuyó a un aumento del 12% en relación con el año anterior, cerrando con más de 1,4 millones de clientes.

“Este incremento refleja la tendencia hacia una preferencia del mercado por planes pospago que ofrecen mayor valor, estabilidad y acceso a nuevas tecnologías como 5G”, resaltó la firma.

Más Internet fijo

Sutel, por su parte, destacó que el acceso a Internet fijo alcanzó una penetración del 71% de las viviendas y la calificó como “histórica”.

La entidad explicó que eso se debe principalmente a la expansión de las redes de fibra óptica, las cuales representan el 45% del total de las conexiones a los hogares.

Este despliegue es acompañado por una creciente demanda de velocidades superiores. Actualmente, más del 65% de las suscripciones corresponden a velocidades mayores a 100 Mbps.

Durante los últimos cinco años, la infraestructura de fibra óptica prácticamente se duplicó, pasando de 66.000 kilómetros instalados en 2021 a más de 129.000 kilómetros en 2025.

El despliegue habría permitido fortalecer la calidad y cobertura de los servicios digitales en todo el país y sentó las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios de alta capacidad.

De acuerdo a las estadísticas de Sutel, el desempeño económico del sector mejoró levemente. En 2025, las telecomunicaciones generaron ¢804.950 millones en ingresos, un crecimiento de 4,9% respecto al 2024.

La Superintendencia también destacó que la expansión de las redes y servicios permitió fortalecer la inclusión digital mediante proyectos desarrollados con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), los cuales beneficiaron a más de 877.000 personas en el programa “Hogares Conectados”.

En televisión por suscripción hubo un incremento de suscriptores desde 797.868 en 2024 a 811.482 en 2025, una recuperación que sigue por debajo de los años del 2021 a 2023 cuando se registraron 848.950 y 819.064 clientes del servicio.

Por operadores, el ICE y Tigo registran los principales retrocesos de clientes, mientras Liberty, Telecable y Claro aumentaron suscriptores. Liberty mantiene la primera posición en este mercado, según los datos de Sutel.