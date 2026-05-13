Tecnología

¿Cuál operadora de telefonía móvil tiene más suscriptores en Costa Rica? Esto dicen los datos de Sutel

Sutel dio a conocer estadísticas de telecomunicaciones a diciembre de 2025 que muestran distribución de mercado de telefonía móvil y televisión por suscripción.

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Por Carlos Cordero Pérez
En la imagen los logos de Claro, Liberty y Kolbi.
Los tres operadores mantienen las posiciones de los últimos años, aunque uno pierde clientes y dos ganan suscriptores móviles. (John Durán/John Durán)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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