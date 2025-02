¿Cuáles son las novedades y ventajas de Grok 3, la nueva versión de IA lanzada por Elon Musk?

La firma de inteligencia artificial xAI, de Elon Musk, lanzó la nueva versión de su chatbot Grok 3 en una transmisión en vivo en X este lunes 17 de febrero, en una carrera por alcanzar a sus rivales y, en especial, en medio del enfrentamiento casi personal con Sam Altman, fundador de OpenAI y creador del ChatGPT.

Se trata de una versión mejorada y del modelo que lo impulsa, destacados por la velocidad y la calidad de la respuesta según la misma firma y las reseñas ya disponibles. También se presentó un producto llamado DeepSearch, descrito como un motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial (IA), y una función de asistente de voz que se lanzará pronto.

La presentación ocurre cuando se intensifica la disputa de las plataformas de IA y, en particular, con OpenAI.

Musk cofundó OpenAI en 2015, se fue en 2018 y lanzó xAI en 2023 después del gran éxito de ChatGPT. Desde entonces, reclutó talentos, recaudó miles de millones de dólares de inversores y construyó un nuevo y enorme centro de datos en Memphis, Tennessee.

Según xAI, Grok 3 supera a otros modelos de IA competidores como GPT-4o, DeepSeek v4 y Gemini 2 Pro en tareas no razonadoras.

The Wall Street Journal destacó que varios ejecutivos y analistas tecnológicos elogiaron el nuevo modelo de xAI, mientras que algunos agregaron que las evaluaciones exhaustivas llevarán tiempo.

“Grok 3 parece ser un modelo de vanguardia”, dijo en X Amjad Masad, director ejecutivo de la empresa de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial Replit. “Este es un gran logro, especialmente considerando lo tarde que empezaron el juego”.

¿Qué trae?

En la actualidad, tanto en tienda de Apple como en su web, solo encontraremos la versión Grok 2. La versión Grok 3 está disponible en su versión de pago o prémium , donde se paga una suscripción mensual. ¿Cuáles son las ventajas y diferencias?

Versión mejorada: Grok 3 mejora las características de Grok 2 y ofrece más ventajas, aunque los medios especializados señalan que al fin se pone a la altura de la competencia.

Familia IA: Grok 3 es una familia de modelos, con Grok-3, el modelo completo con todas las funciones, y Grok-3 Mini, uno más pequeño que ofrece equilibrio entre velocidad y calidad de respuestas.

Costo: Grok 2 pasó a ser gratuita para todos los usuarios y Grok 3 está disponible mediante suscripción, disponible en la suscripción Premium+ de X por $23 mensuales.

Capacidad de razonamiento: la principal novedad es que este modelo es capaz de razonar, al igual que los otros modelos de IA, incluyendo DeepSeek, para generar respuestas más precisas y analizar distintas opciones para ofrecer el resultado final al usuario.

Ver cómo razona: Grok 3 muestra el proceso de razonamiento cuando busca una respuesta, pero esto es opcional y se puede ocultar, con el inconveniente que es menos transparente.

Respuestas sin filtros: Grok 3 ofrece respuestas sin filtros y con poca autocensura o moderación de contenidos, lo que puede llevar a obtener información falsa o políticamente incorrecta.

Capacidad computacional: Grok 3 mejora en capacidad computacional, utilizando y entrenándose con 10 veces más capacidad de cómputo que Grok 2, apoyado por un potente clúster de 100.000 GPUs Nvidia H100.

Buscador: Grok 3 incorpora DeepSearch, un buscador basado en IA que usa su modelo y funciona como un chatbot capaz de razonar, navegar por Internet y crear informes detallados para brindar información en profundidad.

Comparación: en el Benchmark de herramientas de IA, tanto Grok 3 como Grok 3 Mini logran puntuaciones por encima de Gemini 2 Pro, DeepSeek V3, Claude 3.5 Sonnet y GPT 4o. Y en el Chatbot Arena, una tabla de clasificación para modelos de IA que se sigue de cerca en Silicon Valley, Grok 3 logró los 1.400 puntos, “por primera vez”.

OpenAI rechazó una oferta de compra de $97.400 millones liderada por Musk, argumentando que su misión sigue siendo garantizar que la inteligencia artificial beneficia a toda la humanidad. En la fotografía, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Elon Musk, multimillonario y fundador de X. (Archivo/Archivo)

En guerra: Musk contra Altman

El lanzamiento de Grok 3 ocurre una semana después que Musk y un grupo de inversores presentaron una oferta no solicitada de $97.400 millones por OpenAI y que su junta directiva rechazó rápidamente. No es la única acción de Musk contra la firma de la que fue fundador.

El empresario de origen sudafricano también está demandando a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, por su proyecto de cambiar la naturaleza de la organización de no lucrativa a lucrativa. En esta batalla también enfrenta a Microsoft, que invirtió y es socio en OpenAI. Pero sus acciones no se limitan a estos enfrentamientos.

xIA lanzó Grok a finales de 2023 y ahora la lanza como un modelo de código abierto , al estilo de DeepSeek al menos en teoría. Xavier Mitjana, un especialista en IA, destacó en su canal de YouTube que la firma de Musk no tardó mucho tiempo en presentar una plataforma muy competitiva. Lo hace cuando la industria está dividida sobre el modelo de negocios de las plataformas de IA.

Por un lado, están quienes apuestan a sistemas de código abierto (como Meta, IBM, DeepSeek y decenas de startups) en el que investigadores y otras empresas tengan acceso al funcionamiento interno de la tecnología para desarrollar nuevos productos o innovaciones en forma colaborativa. La postura responde a los temores de que los reguladores cierren el paso a este método.

Por el otro lado, están quienes apuestan al “código cerrado”, como OpenAI y Google, que apoyan un mayor nivel de secretismo para proteger la tecnología de malos actores y ganar dinero para recuperar los altos costos de computación necesarios para construir sus herramientas líderes en la industria.

El enfrentamiento de Sam Altman y Elon Musk , sin embargo, lleva una década. Ambos son fundadores de OpenAI, junto con una decena de inversores. Recaudaron unos $1.000 millones en ese momento con el objetivo de impulsar avances en redes neuronales.

Con esos se podría lograr una IA capaz de responder y aprender, basándose en una interacción humana básica para todo tipo de tareas, incluidas las creativas. La organización se fundó sin fines de lucro para poner la IA al servicio de la humanidad, pero Musk empezó a discrepar del rumbo que llevaba a los dos años.

Llegó a instar a las autoridades de Estados Unidos a supervisar y evitar los riesgos de la IA, que califica en ese momento como “la mayor amenaza existencial para la humanidad”. Musk abandonó OpenAI a principios de 2018. La guerra se hizo más pública cuatro años más tarde.

En 2022, OpenAI lanzó ChatGPT y Musk compra Twitter (hoy X), a través de la cual éste continúa sus ataques y acusa a Altman de usar la red social para entrenar a ChatGPT. El éxito y los millones de descargas de ChatGPT avivan el enfrentamiento.

Musk acusó a Altman de convertir la compañía en una empresa de código cerrado y de lucro, tras la participación de Microsoft en Open AI, y se sumó a una carta firmada por un millar de personalidades pidiendo una moratoria de seis meses en el desarrollo de la IA. En forma paralela, Musk presentó xAI.

La demanda de Musk contra OpenAI y Microsoft en marzo de 2024, fue retirada cinco meses después, lo que no eliminó sus reclamos de que “fue engañado” en la fundación de OpenAI ni sus acusaciones a esas firmas de pretender constituir un lucrativo monopolio. OpenAI respondió con una acusación contra Musk por, presuntamente, montar una campaña de acoso. La oferta de adquisición intensificó el enfrentamiento y la resistencia.

“OpenAI no está a la venta y la junta rechaza por unanimidad el último intento de Musk de perturbar su competencia”, dijo la semana anterior Bret Taylor, presidente de la junta directiva de OpenAI, según The New York Times.

Antes de la oferta hostil, Musk tuvo una sorpresa cuando el presidente Donald Trump presentó una alianza de OpenAI, Oracle y Softbank para invertir hasta $500.000 millones en IA en un programa llamado Stargate. Musk ignoraba esa iniciativa de Trump, a quien apoyó en la campaña electoral y quien lo nombró a cargo de un equipo dedicado a la reducción del Estado federal.

Musk alegó que Stargate no tenía el dinero que necesitaba, publicó The Wall Street Journal. Fue un golpe duro. ¿Grok 3 es su respuesta?