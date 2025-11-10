¿Cuáles son las redes sociales más populares en Costa Rica? ¿Cuáles suben su uso y cuáles bajan? RED506 2025 ya tiene los datos

El panorama digital en Costa Rica está experimentando una transformación profunda en 2025, marcando el paso de una era de consumo masivo a una de consumo intencional y valor humano, según la presentación preliminar del estudio RED506 en colaboración con Shift Latam Porter Novelli.

La investigación, titulada “Radiografía del costarricense conectado al 2025 y de cara al 2026”, revela que el concepto de “Pura Vida” ha evolucionado a la “Pura Vía Digital,” donde la conexión ya no es solo tecnológica, sino emocional.

Los detalles del estudio se presentarán en el evento RED506 que se celebrará este martes 11 de noviembre a partir de la 1 p. m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí. Las entradas se están acabando.

La presentación detallará cuáles son las redes sociales más populares en Costa Rica, cuáles suben su uso y cuáles bajan.

El usuario costarricense está migrando sus minutos de plataformas tradicionales a otras que ofrecen mayor valor.

El estudio completo de RED506 y Shift Latam Porter Novelli también ahondará en la distribución de usuarios falsos por plataforma, los insights territoriales específicos y las métricas detalladas del Índice de Distorsión de Interacción (IDI) por red social.

La conclusión principal es clara: el valor digital ya no reside en el alcance, sino en el tiempo de valor, la confianza y el propósito medible.

