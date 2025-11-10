¿Cuáles son las redes sociales más populares en Costa Rica? ¿Cuáles suben su uso y cuáles bajan? RED506 2025 ya tiene los datos

El panorama digital en Costa Rica está experimentando una transformación profunda en 2025, marcando el paso de una era de consumo masivo a una de consumo intencional y valor humano, según la presentación preliminar del estudio RED506 en colaboración con Shift Latam Porter Novelli.
La investigación, titulada “Radiografía del costarricense conectado al 2025 y de cara al 2026”, revela que el concepto de “Pura Vida” ha evolucionado a la “Pura Vía Digital,” donde la conexión ya no es solo tecnológica, sino emocional.
La presentación detallará cuáles son las redes sociales más populares en Costa Rica, cuáles suben su uso y cuáles bajan.
El usuario costarricense está migrando sus minutos de plataformas tradicionales a otras que ofrecen mayor valor.
El estudio completo de RED506 y Shift Latam Porter Novelli también ahondará en la distribución de usuarios falsos por plataforma, los insights territoriales específicos y las métricas detalladas del Índice de Distorsión de Interacción (IDI) por red social.
La conclusión principal es clara: el valor digital ya no reside en el alcance, sino en el tiempo de valor, la confianza y el propósito medible.
