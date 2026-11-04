Tecnología

Cuatro nuevos sitios web se proponen simplificar la venta de vehículos para usted y los distribuidores: ¿qué ofrecen?

Cuatro plataformas en línea recién lanzadas facilitan encontrar vehículos y diversos servicios tanto a quienes desean comprar como a vendedores y agencias

Por Carlos Cordero Pérez

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En el sitio web Cualcarromecompro.com, usted recibe recomendaciones de vehículos según sus necesidades y la disponibilidad, entre otros servicios. Si tiene una agencia de vehículos, la plataforma permite la gestión del inventario, de la información y de los clientes.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".