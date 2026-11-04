Cuatro nuevos sitios web se proponen simplificar la venta de vehículos para usted y los distribuidores: ¿qué ofrecen?

En el sitio web Cualcarromecompro.com, usted recibe recomendaciones de vehículos según sus necesidades y la disponibilidad, entre otros servicios. Si tiene una agencia de vehículos, la plataforma permite la gestión del inventario, de la información y de los clientes.

El sitio web fue creado por Luzmax Soluciones, ubicada en Curridabat y fundada por Randall Zamora en el año 2025. Cuenta con dos colaboradores.

“Comprar un vehículo es una de las decisiones más importantes para muchas personas”, recalcó Zamora. “Buscamos crear una plataforma que conecte la necesidad real del comprador con el inventario disponible y que funcione como herramienta de trabajo para las agencias”.

Para el comprador, la plataforma CualCarroMeComrpo incluye un recomendador que parte de sus necesidades, presupuesto y uso esperado del vehículo; para las agencias funciona además como una herramienta de administración de inventario y de seguimiento comercial. (Reproducción EF/Reproducción EF)

"En lugar de obligar al usuario a revisar vehículos uno por uno, la plataforma primero entiende qué necesita y luego le ayuda a identificar los modelos que mejor se ajustan a sus criterios", explicó Randall Zamora, fundador de CualCarroMeCompro. (CualCarroMeCompro/CualCarroMeCompro)

En Costa Rica, las opciones de adquisición de vehículos son cada vez más amplias con mayor variedad de marcas, modelos, tecnologías, precios, características y financiamiento en medio de una transformación de la industria. Para el comprador, la decisión es más compleja y para los distribuidores urge la consolidación en el mercado.

Por esa razón, durante los últimos años surgieron diversas plataformas en línea como CualCarroMeCompro.com, KarClick.com, Oferautos.com y Velor.com dirigidas a compradores, vendedores y agencias distribuidoras.

Entran a competir con otros servicios posicionados a nivel local, como CRautos.com y Encuentra24, y con otras alternativas recientes como Movi Autos, AutoExperience, Motor y TopCars.

En todos los casos, consideran que la experiencia del Marketplace de Facebook puede mejorarse y que existen oportunidades, dada la alta densidad de vehículos en Costa Rica, donde circulan más de 2 millones de vehículos según la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

Los problemas viales y de transporte público, los beneficios fiscales (como los que se tenían para los vehículos eléctricos) la expansión de los condominios, parques industriales y oficentros, opciones de financiamiento y la oferta, entre otros factores, empujaron la tendencia en las últimas décadas.

Aunque la importación de vehículos disminuyó en 2025, los empresarios detrás de las plataformas en línea consideran que el mercado mantiene su potencial, al tiempo que ofrecen búsquedas de vehículos más precisas apoyadas por la inteligencia artificial (IA).

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Más que catálogos o vitrinas

En todos los casos, los servicios en línea pretenden ser más que anuncios clasificados para los compradores y más que una vitrina o un catálogo para vendedores y agencias.

Las plataformas, con diversas diferencias entre sí, muestran la oferta disponible de vehículos nuevos y usados, americanos, eléctricos, híbridos, de combustión, SUVs, pick-ups, camiones y motos, entre otros, según el presupuesto, las necesidades y el estilo de vida de los usuarios.

Además, incluyen facilidades, como brindar información de financiamiento y seguros, mensualidades, datos de registro de la propiedad, especialistas legales, servicios de mantenimiento y costos de traspaso.

Para las agencias, distribuidores o pequeños comerciantes, se ofrecen espacios para presentar los modelos, obtener estadísticas y gestionar inventarios actualizados y contactos. En algunos casos, los distribuidores pueden personalizar su página web.

Todas las plataformas se enfocan en simplificar el proceso de búsqueda y contacto con vendedores y agencias.

“Nuestra especialización está en ayudar al usuario a determinar cuál vehículo se ajusta mejor a sus necesidades”, recalcó Zamora, de CualCarroMeCompro.com.

Utilizando IA el usuario puede conversar con la herramienta, ya sea mediante la voz o por escrito, indicar exactamente lo que necesita y obtener resultados en cuestión de segundos en KarClick, destacó la firma. (Reproducción EF/Reproducción EF)

"El segmento necesitaba dinamizarse", dijo Mariano Chacón, fundador de KarClick. "Consideramos que había espacio para una propuesta más actualizada, con mayor contenido y una estrategia de mercadeo más activa". (KarClick/KarClick)

KarClick.com cuenta con 12 colaboradores, se ubica en San Francisco de Heredia y fue creado a partir del conocimiento, los contactos y la experiencia de 23 años con el sitio CRMotos. El sitio se empezó a desarrollar en 2025 y fue lanzado en agosto de 2026.

“Somos también creadores de contenido especializados en el segmento automotor”, afirmó Mariano Chacón, fundador de KarClick.com. “Identificamos que el segmento necesitaba dinamizarse. Consideramos que había espacio para una propuesta más actualizada, con mayor contenido y una estrategia de mercadeo más activa”.

Aquí la idea es replicar la creación de contenidos especializados que se observa en Estados Unidos y Reino Unido, que combina tendencias de comunicación actualizadas, nuevas estrategias de mercadeo y contenidos (pruebas de manejo, cobertura de eventos e iniciativas relacionadas con la industria automotriz).

Chacón indicó que actualmente integran 30% de la oferta local y trabajan para alcanzar el 80% en los próximos meses.

Aprovechando la tecnología de IA, los usuarios “conversan” con la herramienta por voz o por escrito, indicando lo que necesitan y obteniendo resultados en segundos. También pueden agendar citas con las agencias y reservar pruebas de manejo.

En desarrollo se encuentran otras herramientas relacionadas con escuelas de manejo, la obtención de precios promedio de referencia y la solicitud de financiamiento ante entidades financieras.

Oferautos ofrece al comprador un sitio seguro y ordenado y al vendedor su página web personalizada, CRM para administración de leads y clientes, monitoreo de ventas, rotación de inventario y empuje comercial a través de publicaciones. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Alexei Tapia, Nelson Munguía, Magdiela Santos, Evis Santos y Jorge Ledezma son los fundadores de Oferautos. "Somos una plataforma abierta y generalista. publicamos vehículos nuevos y usados de todas las categorías", dijo Santos. (Oferautos/Oferautos)

Oferautos.com fue fundada en La Asunción de Belén en 2024 por Elvis Santos, Nelson Munguía, Alexei Tapia, Magdiela Santos y Jorge Ledezma. La firma cuenta con ocho colaboradores.

Su lanzamiento se realizó en octubre de 2026 como una opción regional, pues en Centroamérica consideran que la oportunidad de una plataforma con tecnología de punta es mayor. A nivel de la oferta, estiman que el 40% de las personas y de los pequeños y medianos comercios del rubro automotriz carecen de un sitio web y de sistemas de gestión de clientes (CRM) para medir, ordenar, rotar inventario y dirigir las ventas.

“No es un simple catálogo de fotos”, dijo Santos. “Vemos un mercado en plena transformación y crecimiento. La necesidad de digitalizar y formalizar el sector es enorme. Creemos que el futuro está en la integración total: venta, financiamiento y tecnología”.

Velor se promueve como un espacio digital para la publicación, búsqueda y comercialización de vehículos por parte de agencias y vendedores particulares. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Luis Marín, Domingo Álvarez y Francisco Murillo fundaron Velor. "Actualmente, comprar o vender un vehículo puede convertirse en un proceso fragmentado", dijo Marín. " partir de esa necesidad surge Velor, con la visión de desarrollar el primer ecosistema automotriz digital". (Velor/Velor)

Velor.com se ubica en La Uruca, cuenta con 15 colaboradores y fue creada por Luis Marín, Domingo Álvarez y Francisco Murillo en julio de 2026.

Su pasión se transformó en una aspiración dirigida a la creación de un “ecosistema digital” que reúna los diferentes servicios, superando la fragmentación que ven en el mercado.

La propuesta es que los usuarios exploren, comparen opciones y obtengan información de costos de traspaso, servicios legales, seguros, financiamiento, inspección, evaluación mecánica, proveedores y hasta gastos del derecho de circulación (marchamo).

Marín afirmó que en la actualidad la plataforma cuenta con más de 900 vehículos anunciados, incluyendo acuáticos, mulas, camiones, tráilers, motos de alta gama y especiales (maquinaria y yates).

“Buscamos que el cliente tenga la posibilidad de resolver gran parte de las necesidades desde un mismo ecosistema digital”, recalcó Marín.