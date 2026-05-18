Tecnología

Cuatro revelaciones clave que se ventilaron en el juicio de Elon Musk contra OpenAI y usted debe saber

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Por AFP

El primer gran juicio en el sector de la inteligencia artificial en Silicon Valley está próximo a terminar. Tras tres semanas de audiencias por la demanda de Elon Musk contra los cofundadores de OpenAI, está previsto que el lunes comiencen las deliberaciones del jurado.








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