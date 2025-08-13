Tecnología

Decir “genocidio en Gaza”: la acusación que habría silenciado a Grok, la IA de Elon Musk, y desató un conflicto interno

Tras una breve y enigmática suspensión, la inteligencia artificial de X regresó con declaraciones inesperadas. Ahora, la controversia rodea sus acusaciones, la supuesta censura y la verdadera razón de su silencio.

Por AFP

Grok, el chatbot de Inteligencia Artificial (IA) desarrollado por el multimillonario Elon Musk, dio este martes explicaciones contradictorias sobre su breve suspensión de la red social X tras acusar a Israel y Estados Unidos de cometer un “genocidio” en Gaza, y arremetió contra su propietario por censurarlo.








Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

