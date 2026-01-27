Tecnología

El ‘Agentic Commerce’ transformará las compras en 2026, aunque serán necesarias infraestructuras de pago ‘más robustas’

Los asistentes de IA comienzan a contar con un papel más autónomo en la compra de productos y servicios en línea

Por Europa Press

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma de consumir productos de la mano del Agentic Commerce, que crecerá en 2026 marcando este año como el momento en el que la tecnología dejará de ser un asistente para pasar a actuar de forma autónoma en la compra de productos, aunque serán necesarias infraestructuras de pago “más robustas”, según PaynoPain.








