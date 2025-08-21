Tecnología

El buscador de Google ahora hace el trabajo por usted: la nueva era de la IA da un paso más allá

Por AFP

Google ha ampliado las capacidades del modo IA de su buscador con nuevas capacidades de agente que ayudan en la reserva en un restaurante y con la posibilidad de compartir los resultados con amigos y familiares.








GeminiGoogle
AFP

AFP

