Tecnología

El ciberataque iraní a la firma Stryker, con sede en Costa Rica, es el “más significativo” en tiempos de guerra contra Estados Unidos

Otras compañías tecnológicas también fueron atacadas por los iraníes con diferentes grados de impacto

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Por Carlos Cordero Pérez

El logotipo de un grupo de ciberatacantes iraní conocido como Handala apareció en las páginas de inicio de sesión de la firma Skryker, una importante empresa de equipos médicos de Estados Unidos y con presencia en Costa Rica, el pasado miércoles 4 de marzo. Los hackers afirmaron que borraron más de 200.000 sistemas y extrajeron 50 terabytes de datos.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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