El código QR dinámico se asoma en estantes de supermercados y pulperías de Costa Rica: qué es y cuáles beneficios tiene para consumidores y fabricantes

En los empaques de los productos del portafolio de leches de larga duración de Dos Pinos usted podrá observar un código QR. Si posiciona la cámara de su móvil sobre el código, un enlace lo llevará a información del producto, tendencias, beneficios y recomendaciones.

Dos Pinos empezó a utilizar este código, conocido como QR Dinámico, desde 2025 con el objetivo de fortalecer la relación con los consumidores, optimizar la gestión de los contenidos y responder con mayor agilidad a los cambios en el mercado y la industria de alimentos.

El código permite brindar información y actualizaciones, beneficios nutricionales, promociones vigentes y otros contenidos de valor. Además, se aplica a campañas de comunicación con narrativas por fases, especialmente cuando se requiere cambiar y alternar mensajes sin modificar los empaques.

La cooperativa también integró los códigos QR Dinámicos en materiales internos como reportes y tableros de información que exigen actualizaciones constantes y permite aumentar la eficiencia.

Uno de los principales beneficios es la capacidad de medición y trazabilidad. Los códigos QR dinámicos generan datos en puntos de contacto que tradicionalmente no ofrecen otras métricas nativas, como la publicidad exterior en buses o las activaciones presenciales, por ejemplo.

“Esto nos permite entender mejor el interés de las audiencias por temática y ubicación, así como el desempeño del contenido asociado, fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos y la optimización continua de las estrategias de comunicación”, dijo Sofía Valverde, gerente de comunicación y relaciones comunitarias de Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos.

No es la única empresa en utilizarlo. En la actualidad, otras empresas lo utilizan con el apoyo y la asesoría de la Asociación GS1 Costa Rica, que impulsa la adopción de este nuevo estándar de código bidimensional por sus mayores posibilidades de información a lo largo de toda la cadena de suministro. La introducción del QR Dinámico es paulatina y no implica la sustitución inmediata del código de barras.

“Es una transición donde estarán los dos”, dijo Marianella Araya, gerenta general de GS1.

Un código QR Dinámico GS1 es un código estándar de dos dimensiones, basado en el formato GS1 Digital Link para enlazar productos físicos con información digital, permitiendo cambiar el contenido y el sitio web sin tener que reimprimir el código en el empaque del artículo.

GS1 destaca que este código brinda flexibilidad (se actualiza cuando se desea), estandarización (funciona en puntos de ventas), datos claves (lote, caducidad, número de serie), escaneo con la cámara del móvil y analítica en tiempo real.

Los códigos QR Dinámicos permiten ofrecer y actualizar el contenido que se brinda al consumidor. (GS1/GS1)

Así cambia

Durante las últimas dos décadas, la cadena de suministros se modernizó con la implementación de los códigos de barras, que en supermercados, ferreterías, farmacias, abastecedores y pulperías sirven para el registro del artículo que compra el consumidor y su correspondiente cobro.

Es un paso que permitió reducir los errores de digitación de los precios, la pérdida de tiempo y los contratiempos en cajas. Además, permite que el cliente revise el precio en algún lector disponible.

También tiene aplicaciones en el transporte, la logística y la gestión de mercadería, al facilitar el monitoreo de tarimas o lotes de productos. En caso necesario, facilita la trazabilidad y el retiro de artículos que sufren algún daño, desperfecto o situación sanitaria, en el caso de los perecederos.

El código de barras estará vigente tanto para consumidores como para fabricantes y distribuidores por mucho tiempo.

A la par, desde hace unos años se popularizan los códigos QR para efectos de mercadeo, información de valor y relacionamiento con las audiencias. Incluso en este campo hay un paso adicional.

Se trata del código QR Dinámico, en Costa Rica basado en el estándar GS1 Digital Link, que facilita el cambio de la información sin necesidad de volver a imprimir códigos QR en los empaques.

Para su creación se utiliza la plataforma de GS1 o de generadores autorizados (como Scanova) y se configura el enlace con el código EAN/GTIN y la dirección web o URL de destino.

Cada marca define qué tipo de activación realizará, es decir, qué información encontrará el consumidor: promociones, ofertas, tablas nutricionales, contenidos educativos, aplicaciones para llevar control nutricional.

De esa forma, los fabricantes no tienen que sobrecargar con información los empaques. El nuevo código permite a las empresas, además, disponer de información para sus propios análisis de promoción de productos.

“El principal valor estratégico de los códigos QR dinámicos es la flexibilidad”, explicó Valverde, de Dos Pinos. “En un entorno de negocio y consumo tan cambiante como el actual, esta capacidad es clave: nos permite producir materiales con anticipación, ajustar, redireccionar o priorizar mensajes sin necesidad de reemplazar códigos ni incurrir en costos adicionales, alineando innovación, eficiencia operativa y sostenibilidad”.

"La flexibilidad para estarle entregando más información actualizada y viva al cliente es súper importante para mí como consumidora", dijo Marianella Araya, gerenta general de GS1. (GS1/GS1)

Avances locales

GS1 ya trabaja con las cámaras de comercio, fabricantes y desarrolladoras de sistemas informáticos de punto de venta para dar a conocer e impulsar el QR Dinámico.

Los fabricantes deben ponerse en contacto con GS1 para poder utilizar la herramienta e implementar los códigos dinámicos interactivos.

La Asociación espera que en 2027 las empresas empiecen a utilizarlo, al mismo tiempo que en otros 118 países donde GS1 está presente.

El comercio detallista también podrá ofrecer en este código el acceso a la app de la empresa para ofrecer la información del precio de venta del producto al consumidor y brindar una mejor experiencia de compra.

Esto implicaría ajustes en las bases de datos. Además, que en la tienda se cuente con lectores en cajas o pasillos capaces de identificar imágenes para desplegar la información.

El trabajo con proveedores de sistemas informáticos se realiza con el objetivo de que también estén preparados y realicen los ajustes en las herramientas, de forma que cuando uno de sus clientes les pida el cambio sepan de qué se trata y que lo puedan realizar.

Las entidades públicas también pueden aprovecharlo para redirigir al usuario al contenido web institucional o a aplicaciones donde muestran los datos de registro sanitario, permisos y otras que consideren pertinente sobre los artículos.

Con todos estos avances, se prevé que los dos códigos (de barras y QR Dinámico) operen en forma paralela durante “mucho tiempo”.

“Es una herramienta que múltiples actores pueden usar una vez que el fabricante lo coloque”, indicó Catalina Brenes, gerenta del área comercial y de mercado de GS1.