Tecnología

El código QR dinámico se asoma en estantes de supermercados y pulperías de Costa Rica: qué es y cuáles beneficios tiene para consumidores y fabricantes

Asociación GS1 impulsa adopción en Costa Rica, al tiempo que se empieza a utilizar en otros 180 mercados a nivel global

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

En los empaques de los productos del portafolio de leches de larga duración de Dos Pinos usted podrá observar un código QR. Si posiciona la cámara de su móvil sobre el código, un enlace lo llevará a información del producto, tendencias, beneficios y recomendaciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
comercioGS1código de barrascódigo QR DinámicoQR
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.