Tecnología

El “cord-cutting” se acelera en Costa Rica: Internet vence a la TV de paga en la batalla por el hogar

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La era de la televisión por cable como servicio dominante en los hogares de Costa Rica ha terminado. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 confirman un cambio estructural en el consumo de telecomunicaciones: las familias ticas están priorizando masivamente la conexión a internet sobre la televisión lineal, acelerando el fenómeno global conocido como cord-cutting (cortar el cable).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TVInternetstreaming
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.