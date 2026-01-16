El “cord-cutting” se acelera en Costa Rica: Internet vence a la TV de paga en la batalla por el hogar

La era de la televisión por cable como servicio dominante en los hogares de Costa Rica ha terminado. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024 confirman un cambio estructural en el consumo de telecomunicaciones: las familias ticas están priorizando masivamente la conexión a internet sobre la televisión lineal, acelerando el fenómeno global conocido como cord-cutting (cortar el cable).

El dato es contundente: la tenencia de televisión de paga (cable, satélite o IP) cayó del 72,0% en 2018 al 61,5% en 2024. En solo seis años, el servicio perdió más de 10 puntos porcentuales de penetración, rompiendo una racha de crecimiento sostenido que se había observado desde 2004, cuando apenas el 18,2% de los hogares contaba con este servicio.

La conectividad como servicio esencial

Mientras la televisión de paga retrocede, el internet se consolida como el servicio público del siglo XXI. La tenencia de acceso a internet alcanzó el 92,7% de los hogares a nivel nacional (considerando cualquier modalidad de acceso).

Al desglosar este acceso, el informe revela que el 75,0% de los hogares cuenta con conexión fija a internet en la vivienda (cable módem, fibra óptica, etc.) , y un porcentaje idéntico (75,0%) accede mediante internet móvil (tarjeta SIM).

Este comportamiento sugiere que el consumidor está reasignando su presupuesto: cancela la suscripción de televisión por cable para invertir en una mejor banda ancha que le permita consumir contenidos “a la carta” (streaming) a través de sus Pantallas Inteligentes (Smart TVs), las cuales ya están presentes en el 72,2% de los hogares.

Un desafío para las operadoras

La caída de la TV de paga plantea un reto existencial para las cableras y operadoras de telecomunicaciones. El modelo de “doble play” o “triple play” tradicional pierde atractivo si el componente de televisión no aporta valor percibido frente a plataformas como Netflix o YouTube.

Curiosamente, el gasto promedio real de los hogares en el rubro de “Información y comunicación” creció un 15,7% respecto a 2018, lo que indica que los hogares no están gastando menos en telecomunicaciones, sino que están gastando diferente: pagando más por datos y velocidad, y menos por canales lineales.

En resumen: