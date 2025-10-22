Tecnología

El día que AWS dejó sin servicio a cientos de compañías y millones de usuarios

Lo que la enorme interrupción de AWS revela sobre Internet: caída interrumpe servicios globales y expone la fragilidad de la computación en la nube; pero la recuperación también fue rápida

Por Carlos Cordero Pérez

La interrupción global de los servicios de Amazon Web Services (AWS) causó estragos en diversas plataformas y empresas este lunes 20 de octubre.








Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

