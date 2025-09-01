El nuevo movimiento de TikTok para que usted deje de usar WhatsApp y otras apps

La batalla por la atención de los usuarios en las redes sociales se libra cada vez más en el terreno de la mensajería privada.

Las plataformas buscan convertirse no solo en un espacio para el consumo de contenido público, sino también en la herramienta principal para la comunicación directa entre las personas, un área donde se construye la lealtad y se aumenta el tiempo de permanencia en la aplicación.

La plataforma TikTok busca ofrecer nuevas formas de interactuar para que no solo sea un espacio de entretenimiento, sino también una nueva opción a la hora de ponerse en contacto con amigos y conversar.

El gigante del video corto aumentará sus funciones de mensajería instantánea, permitiendo enviar notas de voz de hasta 60 segundos, así como imágenes y vídeos personales, en los mensajes directos de la red social.

TikTok anunció una actualización de sus mensajes directos que incluye el envío de notas de voz y contenido multimedia personal. (JOE RAEDLE/Getty Images / AFP)

De cara a mejorar la experiencia de los usuarios, la plataforma propiedad de ByteDance pretende ofrecer nuevas formas de interactuar, de manera que no solo sea un espacio de entretenimiento, sino también una nueva opción a la hora de ponerse en contacto con amigos y conversar, tal y como ya permiten otras redes sociales como Instagram o X.

En este sentido, TikTok anunció que comenzará a introducir herramientas para enviar notas de voz, además de permitir compartir hasta nueve imágenes o vídeos personales de los usuarios, a través de los chats individuales o grupales de los mensajes directos de la aplicación.

Así lo compartió la compañía en declaraciones a TechCrunch, donde detalló que las notas de voz tendrán una duración máxima de 60 segundos y que, para compartir imágenes o vídeos, los usuarios podrán acceder directamente la cámara del smartphone o seleccionar el contenido desde su galería.

Igualmente, los usuarios podrán editar dichas imágenes o vídeos antes de enviarlos por los mensajes directos.

Además, se ha de tener en cuenta que, como medida de seguridad, TikTok no permitirá enviar imágenes o vídeos personales, si se trata del primer mensaje en una conversación.

Las nuevas funciones de mensajería de TikTok buscan convertir a la plataforma en una herramienta de comunicación directa, además de un espacio de entretenimiento. (Canva/Canva)

Estas novedades comenzarán a implementarse “en las próximas semanas”, sin embargo, la compañía recordó que, dado que los usuarios podrán compartir contenido propio, deberán proteger su privacidad y evitar enviar contenido sensible.

De hecho, según indicó el medio citado, TikTok dispone de sistemas automatizados para detectar y bloquear imágenes con desnudos para las cuentas de usuarios que tengan entre 16 y 18 años.

Igualmente, esta misma opción de bloqueo de desnudos está disponible para activarse como función de seguridad para los usuarios mayores de 18 años.