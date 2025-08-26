Economía y Política

Inseguridad, precio del dólar y mala infraestructura: el sector turismo lanza alerta ante el entorno de negocios en Costa Rica

Por Redacción EF

El sector turístico costarricense, pilar de la economía nacional, ha encendido las alarmas. Una confluencia de inseguridad ciudadana desbordada, una apreciación del colón que erosiona la competitividad y un notorio deterioro de la infraestructura ha generado un sentimiento de “alerta responsable” entre empresarios y organizaciones del sector. Así lo concluye la “Encuesta de Priorización del Turismo”, publicada en agosto de 2025 por el Centro de Estudios del Turismo (CET) con el apoyo de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR).








