Otro equilibrio importante en el proceso es el del miedo y la valentía. Aquí el yin, es decir el miedo, puede resultar crucial. Toda persona emprendedora tiene miedo, aunque se crea que no; la diferencia esta en lo qué hace el emprendedor con el miedo. El miedo al fracaso es su gran palanca, pues le obliga a preparse todo lo posible para no fracasar, al menos, no como un resultado final. Todos descubren que los fracasos son parte del camino, pero es la valentía la que les permite sobreponerse a ellos y construir a partir de sus enseñanzas.