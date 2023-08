En Costa Rica hay 224.899 desempleados, pero la plataforma web de la Agencia Nacional de Empleo solo tiene 18.000 personas registradas

Algunas ideas pueden ser muy útiles en determinados momentos, pero deben dar un salto cualitativo para ser provechosas y que generen réditos de algún tipo por la inversión que se realiza en ellas. Como la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Este servicio, gratuito y a cargo del Sistema Nacional de Empleo y la Dirección Nacional de Empleo, tiene como objetivo promover el empleo y la intermediación laboral. La idea es que las personas se registren y suban su hoja de vida como postulantes de empleo, mientras que las empresas publiquen vacantes y encuentren el talento humano que necesitan. No solo eso.

“La plataforma ofrece oportunidades de formación para el empleo, dado que se publican cupos en diversas carreras (largas y cortas) vinculadas con la demanda ocupacional”, indicó la Dirección Nacional de Empleo, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en una respuesta a consultas de El Financiero presentadas desde el 12 de julio y resueltas hasta el 17 de agosto.

El servicio en línea fue lanzado oficialmente el 22 de julio de 2022, aunque estuvo en versiones beta o prueba desde antes. En aquel momento, el desempleo afectaba a 292.448 personas y, actualmente, a 224.899 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Pero, de acuerdo con la Dirección Nacional de Empleo, apenas hay 18.000 personas con perfil activo en la plataforma. Unas 5.600 empresas registradas han publicado 14.976 vacantes de julio 2022 a julio 2023. Desde el inicio de operación, unas 62.964 personas “han hecho al menos un proceso de concordancia”. ¿Son resultados a la altura de la inversión realizada?

Tomando en cuenta las etapas de planeamiento y diseño, desarrollo y puesta en producción de la plataforma, la inversión realizada supera los ¢664,8 millones. El presupuesto anual, a cargo del INA, es de más de ¢300,7 millones para mantenimiento, nuevos desarrollos y nuevas funcionalidades.

La plataforma de la ANE es distinta a la desarrollada por la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (conocida como Cinde), que en su última feria Multilingual Job Fair, realizada en la Antigua Aduana en abril, ofreció 3.550 vacantes de 45 multinacionales y recibió más de 77.000 aplicaciones laborales.

Este cartel de "se necesita personal" llamó la atención de más de uno en febrero anterior, en la calle diagonal a la esquina suroeste del mercado municipal de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

‘Oportunidades’ de mejora Copiado!

Entidades como el Banco de Costa Rica y firmas como Matra confirmaron que aprovechan el servicio. “Utilizamos la plataforma para la búsqueda de las vacantes administrativas y operativas”, dijo Verónica Fernández, encargada de reclutamiento y selección de Matra.

También la utilizan empresas del sector de construcción, comercio, tecnología de la información e industria, de acuerdo a la confirmación de las cámaras respectivas.

“Las empresas del sector utilizan la plataforma principalmente para captar personal con el fin de cubrir las vacantes en proyectos de construcción”, respondió Carlos Trejos Rivera, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.

Con la idea de aprovechar más la plataforma para las empresas locales, las cámaras han planteado propuestas de mejora o el establecimiento de mecanismos de comunicación para explorar las sugerencias.

Desde la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) se indicó que se mantienen las líneas de comunicación para plantear las oportunidades mejoras.

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) respondió que presentó algunos avances y planes para la plataforma al ministro de Trabajo, Andrés Romero.

“Dentro de la conversación surgieron recomendaciones como brindar mayor visibilidad y promoción a la plataforma, y crear un nombre más atractivo, de fácil recordación”, indicó Julio Castilla Peláez, presidente de la CCCR.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) indicó que se firmó un convenio con la ANE para la creación de una oficina de empleo que tenga base en esta organización de la industria manufacturera.

“Se espera que con la apertura de la oficina sirva de puente entre las empresas, trabajadores y la ANE para hacerlo más ágil. Somos conscientes que se ha avanzado en el programa”, dijo José Salas, asesor de talento humano de la CICR.

En general, cámaras y empresas señalan que la plataforma es “bastante amigable” para obtener candidatos a posibles contrataciones, en la oferta de capacitación y como herramienta para llenar vacantes de difícil contratación. Pero hay “oportunidades de mejora” o recomendaciones:

—La principal es mejorar el sistema que filtra a los oferentes de empleo para no recibir candidatos que no son afines con los puestos. En algunos sectores hay firmas que no están anuentes a usar el servicio precisamente por las dificultades para encontrar los perfiles afines a los buscados y por el proceso para postular ofertas de empleo.

—Se debería, sugieren, incluir información obligatoria para tener datos más robustos de las personas y evitar recibir muchos curriculum vitae que no cumplen con lo mínimo de cada vacante, de forma que la plataforma sea más robusta y más eficiente.

—Un requerimiento que se hace es que las entidades encargadas deben garantizar la protección y seguridad en el uso de la información alojada en la plataforma, hacerla más amigable e implementar un “fuerte programa de comunicación con las empresas” para guiar a las empresas.

—Otra recomendación es en el sentido de simplificar el proceso de inclusión de ofertas y de los requisitos para agilizar la publicación de vacantes, así como que la hoja de vida pueda incluir más información pues actualmente se dificulta precalificar o calificar a las personas participantes.

—Desde el punto de vista informático, se recomienda fortalecer la arquitectura de la plataforma y aprovechar diversas aplicaciones o herramientas para complementar los servicios que se ofrecen.

—Una necesidad adicional es generar y compartir información agregada sobre tendencias de contratación y de los perfiles más buscados.

—Una última recomendación —más dirigida a las autoridades de telecomunicaciones— tiene que ver con la conectividad a Internet a nivel de todo el territorio nacional

—Eso debe ir de la mano de “una colaboración muy estrecha con los colegios técnicos del Ministerio de Educación Pública para lograr también que sus graduados técnicos tengan un acceso fluido a la plataforma”.

El 22 de agosto pasado el sitio web de la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo reportaba 18.181 personas oferentes y 5.677 empresas registradas con 4.635 vacantes.

Lista de tareas Copiado!

La Dirección Nacional de Empleo señaló que desde su lanzamiento, se agregaron a la plataforma diversas funcionalidades para incorporar nuevos servicios, como los de cupos de formación para el empleo.

La entidad recalcó que plataforma “se enmarca desde una lógica de mejora continua” y que “de manera constante y dinámica se desarrollan actividades de promoción y revisión con el sector empleador y personas usuarias”.

La entidad destacó cuatro iniciativas que estaría implementando:

—Desarrollo de nuevas funcionalidades y modalidades como, el desarrollo de proyectos enfocados en el aporte mejoras y corrección de incidencias registradas tanto a nivel general como para los Módulos de Formación y de Orientación.

—Como parte de lo anterior: la implicación de módulos importantes para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres.

—Reforzar el mercadeo para conseguir mayor registro de empresa y consecuentemente procurar un mayor número de vacantes publicadas.

—Promover el registro de las personas que egresan exitosamente de los servicios de formación para el empleo, como son las carreras del INA, del Programa Empleate y otros.

—Explorar la incorporación de motores de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de usuario y generar una mayor precisión en la intermediación laboral y la orientación en cuanto a posibles rutas de aprendizaje que le ayude a las personas a reforzar su perfil ocupacional.