¿En qué estado se encuentran los recursos en la Sala IV contra la subasta de frecuencias de radio y TV? Aquí la respuesta

Un recurso fue rechazado de plano, pero en el mismo mes de octubre fueron admitidos otros 14 por la Sala Constitucional. Vea en qué estado están.

Por Carlos Cordero Pérez

Ya pasaron casi cuatro meses desde que el concurso o subasta de frecuencias de radio y televisión fue paralizado por los recursos presentados por distintos sectores ante la Sala Constitucional.








