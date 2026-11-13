Tecnología

Espías, firmas fantasmas y chips: la telaraña empresarial de la supuesta amante de Jensen Huang

Escándalo de espionaje: supuesta amante del ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, ligada a Megaspeed, diversas firmas fantasmas en Asia y al posible desvío de chips de Nvidia a China.

Por AFP

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El grupo Megaspeed, con sede en Singapur, comercializaba chips de inteligencia artificial (IA) por valor de miles de millones de dólares, pero su oficina estaba vacía. El personal se desvaneció mucho antes de que emergieran las acusaciones de espionaje.








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AFP

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