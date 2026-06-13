Tecnología

Esta app le ayuda en la gestión de sus finanzas personales y respeta su privacidad

La app se llama Diquis y está disponible para móviles Android por ahora, con una versión básica sin costo y una opción de bajo costo para personalizar funciones. Repasamos otras opciones y sus planes de pagos

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Por Carlos Cordero Pérez

Durante mucho tiempo, el informático costarricense Kenny Ramos vio a sus familiares, compañeros de trabajo y amistades trastabillar con la gestión de sus finanzas personales.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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