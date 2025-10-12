Tecnología

¿Está lista su empresa y sus datos para soluciones de IA? En cuatro pasos puede subir de nivel

Las empresas tienen registros de datos inconsistentes e incorrectamente digitados que obstaculizan desde el mantenimiento de sus sistemas hasta la implementación de la IA, pero en cuatro pasos pueden resolverlo

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Strong Supply, firma especializada en soluciones de refrigeración y ventilación, requería dedicar tiempo, recursos y actividades para mantener altos estándares en tecnología de información (TI), asegurar la continuidad de un sistema informático propio y gestionar y programar otros software, como uno de gestión de clientes (CRM, por sus siglas en inglés). Asimismo, requería reforzar la presencia digital mediante la optimización en buscadores como Google.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Neural CodersStrong Supplydatosinteligencia artificial
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.