Tecnología

Esta plataforma podría ser lo que necesita en su empresa para conseguir mejores proveedores

Conozca cómo funciona y qué ofrecen las plataformas Proveedores de América y Proveedores de Costa Rica para que empresas compradoras y suplidoras se conecten y hagan negocios

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Por Carlos Cordero Pérez

La gestión de proveedores es un área que no se puede descuidar. Encontrar el mejor suplidor y obtener las mejores cotizaciones implica evitar costos y mejorar la rentabilidad.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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