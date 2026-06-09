Tecnología

Estadios sin fricciones: IA y biometría para maximizar el gasto del aficionado en el Mundial 2026

Los estadios del Mundial 2026 integrarán biometría e inteligencia artificial para erradicar filas y elevar ventas, abriendo nuevos retos en ciberseguridad.

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Por Randall Corella Vargas

A pocos días de que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, los estadios de las 16 sedes mundialistas viven una inédita transformación tecnológica. Bajo el modelo operativo de “estadio sin fricciones”, los recintos integrarán sistemas de reconocimiento facial, comercio automatizado e inteligencia artificial para erradicar las filas.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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