Estadios sin fricciones: IA y biometría para maximizar el gasto del aficionado en el Mundial 2026

A pocos días de que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, los estadios de las 16 sedes mundialistas viven una inédita transformación tecnológica. Bajo el modelo operativo de “estadio sin fricciones”, los recintos integrarán sistemas de reconocimiento facial, comercio automatizado e inteligencia artificial para erradicar las filas.

En suelo mexicano, estadios como el Azteca (Ciudad de México), el BBVA (Monterrey) y el Akron (Guadalajara) se preparan para operar con mejor conectividad, pagos sin efectivo, accesos digitalizados y sistemas de monitoreo en tiempo real, en una apuesta por convertir cada partido en una experiencia más fluida, más rentable y más controlada.

El objetivo corporativo no es solo modernizar las vivencias, sino acelerar la rotación de espectadores, optimizar la seguridad y maximizar el gasto promedio durante las horas críticas del evento. La lógica del negocio es simple: si el aficionado entra más rápido, encuentra menos filas y puede comprar sin fricción, gasta más.

Sin embargo, esa promesa de eficiencia también abre una discusión menos vistosa y cada vez más relevante: la ciberseguridad y la protección de datos en recintos que quieren parecerse más a una plataforma digital que a un estadio tradicional.

El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026, tal y como ocurrió en el Mundial de Clubes 2025. (AFP)

El paradigma del estadio sin fricciones

El concepto técnico de un recinto sin fricciones define instalaciones diseñadas específicamente para suprimir cualquier punto de detención física para el usuario. Históricamente, los accesos a macroeventos representaban el primer gran cuello de botella logístico y el inicio de la fatiga del consumidor. Para el Mundial 2026, los estadios han abandonado los esquemas de validación manual en favor de un ecosistema de accesos digitales.

Las sedes norteamericanas implementan sistemas de identidad biométrica en los torniquetes de entrada, vinculando el rostro del asistente directamente a su boleto virtual y a sus credenciales de pago. Mediante tecnologías de reconocimiento facial y sensores de alta velocidad, los espectadores pueden ingresar desde el perímetro exterior hasta sus asientos sin necesidad de mostrar un boleto físico, escanear códigos o vaciar sus pertenencias, acelerando drásticamente el flujo de ingreso.

Por otra parte, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México explicó que, en eventos masivos, la demanda de datos se dispara hasta un punto para el que las redes convencionales no fueron diseñadas. Por eso la apuesta para el próximo Mundial incluye antenas distribuidas, enlaces reforzados y redes wifi complementarias al servicio celular, con el fin de que miles de personas puedan subir videos, consultar servicios o hacer pagos al mismo tiempo.

Según reportes sobre los preparativos, el Estadio Azteca contempla la instalación de más de 1.200 antenas para ofrecer wifi 6 gratuito, incluso con el inmueble lleno; el BBVA ha adelantado planes de operación “cashless”; y el Akron ha iniciado pruebas de red para sostener internet de alta velocidad para más de 46.000 asistentes.

La monetización del tiempo

En los estadios modernos, el tiempo es dinero. Cada minuto que un aficionado pasa en una fila para entrar, comprar comida o pagar una camiseta es un minuto en el que pospone la compra o desiste de ella. Por eso los operadores del Mundial buscan reducir fricciones: no solo para mejorar la percepción del recinto, sino para elevar el gasto por persona.

El impacto operativo y financiero más directo de esta digitalización recae en la infraestructura de alimentos, bebidas y mercancías oficiales. Los recintos mundialistas han desplegado concesiones de compras automatizadas, operadas bajo modelos idénticos al formato Just Walk Out de Amazon. Estas tiendas prescinden por completo de cajeros humanos y terminales de pago tradicionales, apoyándose en una densa red de visión computacional y sensores de peso integrados en los estantes.

El sistema rastrea con precisión cada artículo que el comprador retira y carga el monto automáticamente a una billetera digital prerregistrada en el momento en que la persona cruza las puertas de salida.

Las cifras de rentabilidad de este formato son contundentes. Datos recientes de operaciones en Estados Unidos revelan que la eliminación de filas dispara el consumo. En el Lumen Field de Seattle, una de las sedes del Mundial, la implementación de tecnología de compra autónoma generó un incremento del 47% en las ventas por partido.

Malcolm Rogel, vicepresidente de experiencia del aficionado de los Seattle Mariners, confirmó al noticiero KING 5 Seattle que sus tiendas automatizadas en el T-Mobile Park registran “entre tres y cuatro veces más transacciones” en comparación con los establecimientos convencionales.

Control predictivo y gemelos digitales

Para gestionar flujos que pueden alcanzar hasta las 100.000 personas en recintos como el SoFi Stadium o el Estadio Azteca, la logística de multitudes fue delegada a algoritmos avanzados.

Lenovo, socio tecnológico oficial de la FIFA para el Mundial 2026, desplegó un Centro de Comando Inteligente que transforma la seguridad de un modelo reactivo a uno predictivo. Esta plataforma utiliza inteligencia artificial en tiempo real para monitorear la densidad de multitudes, incidentes logísticos y saturación comercial en todas las sedes simultáneamente.

El sistema cruza patrones de movilidad y envía alertas a los operadores de los estadios antes de que pequeñas aglomeraciones se conviertan en bloqueos operativos. Esto permite redirigir el tráfico de aficionados mediante notificaciones a sus dispositivos móviles.

¿Y qué pasará cuando 80.000 aficionados quieran comida al mismo tiempo? También de la mano de Lenovo, FIFA escaneó cada estadio del Mundial para crear un gemelo digital. Estas réplicas virtuales precisas de la infraestructura física permiten simular flujos de multitudes y escenarios de estrés, probando la capacidad de las zonas comerciales y las rutas de evacuación a través de software, mucho antes de que los aficionados pisen el recinto.

“FIFA utilizará Smart Wayfinding, una solución de localización inteligente, para detectar aglomeraciones en tiempo real; muestra dónde está la multitud y dónde las colas son más cortas, para que pases menos tiempo esperando. Esto permitirá a los organizadores trabajar de manera proactiva para que las personas se muevan de forma rápida y segura por el estadio”, explicó Nacho Fresco, director de Tecnología de FIFA, en un comunicado.

La infraestructura física detrás de lo digital

La viabilidad operativa de un estadio sin fricciones requiere una arquitectura de red masiva, ya que miles de transacciones financieras y validaciones biométricas deben ocurrir en milisegundos. Las instalaciones demandan el despliegue de redes 5G, sistemas Wi-Fi de alta densidad y procesamiento de datos en el borde (edge computing) para evitar caídas del sistema bajo demanda extrema.

El costo de capital para alcanzar este estándar es monumental. Según un informe de la firma de inteligencia de mercado IDC, solo en México la preparación tecnológica para el torneo representa una inyección de $2.900 millones. Esta cifra abarca no solo telecomunicaciones, sino también mejoras sustanciales en seguridad digital y redes de transmisión.

Alberto Arellano, director de infraestructura en IDC, precisó que la inversión específica en conectividad de estadios mexicanos alcanza los 3.700 millones de pesos (unos $220 millones). Las especificaciones técnicas de estas remodelaciones incluyen el tendido de miles de kilómetros de fibra óptica de alta capacidad, sistemas de monitoreo en tiempo real y miles de puntos de red. Este modelo de inversión intensiva se replica, a una escala aún mayor, en los estadios sede de Estados Unidos y Canadá.

Mediante el uso de la tecnología, FIFA busca evitar disturbios al ingresar a los estadios, como los que se dieron durante la final de la Copa América 2024, en Estados Unidos. (JUAN MABROMATA/AFP)

El nuevo frente: ciberseguridad

Microsoft advirtió, tras analizar el entorno del Mundial de Catar 2022, que los recintos deportivos presentan “numerosas vulnerabilidades conocidas y desconocidas”, según declaraciones de Vasu Jakkal, vicepresidenta corporativa de Microsoft Security, recogidas por la revista digital Segurilatam.

La ejecutiva señaló que los ciberdelincuentes pueden atacar servicios críticos como puntos de venta e infraestructuras informáticas, pero también los dispositivos de los visitantes.

El riesgo alcanza además a los datos personales de los aficionados a través de aplicaciones móviles, redes Wi‑Fi y códigos QR maliciosos, y a información sensible de futbolistas y entrenadores vinculada al rendimiento deportivo y otras ventajas competitivas.

En otras palabras, el estadio inteligente no solo vende boletos y cerveza: también administra identidades, rutinas de consumo, trayectorias de movilidad y, potencialmente, datos biométricos.

El futuro del negocio deportivo

La modernización impulsada por el Mundial del 2026 demuestra un cambio de paradigma en la industria del entretenimiento a nivel global. La tecnología en los recintos deportivos ha dejado de ser vista como un gasto operativo de infraestructura para consolidarse como el principal motor de conversión de ingresos y retención de clientes.

“Los estadios dejaron de ser solo estadios y se convirtieron en centros de datos; hemos tenido la oportunidad de estar en varias de las sedes del Mundial, revisando esas tecnologías para eventualmente traerlas al país. Ahora con la inteligencia artificial, con el análisis de videovigilancia, ciberseguridad, procesamiento de la señal, todo eso hace que sea un Mundial tecnológicamente superavanzado”, aseguró Cristian Chinchilla, gerente de tecnología de Telecable.

Para Chinchilla, en el Mundial Catar 2022 los estadios ya tenían una buena infraestructura tecnológica, pero no daban una experiencia como la que va a brindar en este Mundial.

“A nivel de aplicaciones adaptadas al usuario para que pueda guiarse, para interactuar y para comprar, evolucionamos a un nivel de experiencia mayor”, concluyó.