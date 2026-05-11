Tecnología

Estas son las empresas que objetaron la adjudicación de la red 5G del ICE y sus argumentos principales

Cinco oferentes que participaron en la licitación presentaron recursos de objeción a las adjudicaciones de los dos principales componentes de la red a Ericsson y al consorcio Coasin-Nokia

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Por Carlos Cordero Pérez

Cinco empresas que participaron en la licitación de la red de quinta generación (5G) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentaron recursos de objeción ante la Contraloría General de la República a la decisión de adjudicación.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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