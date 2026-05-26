Este es el plan antiapagones del ICE ante El Niño y freno eléctrico de Panamá

Ante la llegada del fenómeno climático de El Niño en el segundo semestre del año y el temor de posibles afectaciones en la generación eléctrica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) detalló una serie de acciones con las que busca evitar apagones y garantizar la continuidad del servicio en todo el país.

Fenómeno de El Niño golpearía con más fuerza al país en 2026. (Rafael Pacheco Granados)

La institución aseguró que actualmente no existe un riesgo inmediato de racionamiento eléctrico, luego de que Panamá decidiera no vendernos más energía.

Estas son las principales medidas anunciadas por el ICE:

1. Mantenimientos escalonados en plantas hidroeléctricas

El ICE realizará mantenimientos mayores entre 2025 y 2028 en plantas estratégicas como Cachí, Ventanas-Garita, Peñas Blancas, Reventazón y el Complejo Arenal.

Según la entidad, los trabajos serán ejecutados de manera escalonada y no simultánea, con el objetivo de no comprometer la atención de la demanda eléctrica nacional.

2. Uso de generación térmica temporal

La institución reiteró que contratará generación térmica temporal como respaldo para enfrentar las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El objetivo es contar con electricidad disponible aun cuando los niveles de lluvia disminuyan y los embalses hidroeléctricos enfrenten presiones por la sequía.

3. Incorporación de nuevos proyectos solares

El ICE también avanza en la construcción de tres proyectos solares propios: San Antonio, Colorado y Las Delicias.

Estas iniciativas permitirán incorporar 154 megavatios de energía solar a la matriz eléctrica nacional en el corto y mediano plazo.

4. Más energía eólica y solar privada

Entre 2026 y 2028 se integrará nueva generación privada de energía eólica y solar, como parte de una estrategia para diversificar las fuentes de electricidad y reducir la dependencia exclusiva del recurso hídrico.

5. Refuerzo de la confiabilidad del sistema

El ICE aseguró que todas estas acciones buscan fortalecer la resiliencia y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), especialmente ante eventos climáticos extremos como El Niño.

Negativa a cuestionamientos

La entidad también rechazó versiones que cuestionan la estabilidad energética del país y afirmó que la infraestructura eléctrica nacional opera con normalidad y tiene capacidad para cubrir las necesidades actuales de consumo.

El antecedente más reciente que refuerza esa preocupación es que en mayo de 2024 el ICE activó medidas de ajuste en el suministro eléctrico debido a una caída crítica en los caudales hidroeléctricos, una situación que también afectó a varios países de Centroamérica con cortes programados.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha advertido que el fenómeno podría reducir las lluvias entre un 10% y un 30% y elevar las temperaturas entre 0,5 °C y 1 °C, principalmente en Guanacaste y el Pacífico, lo cual afectará los caudales.

Con menos lluvias previstas, mayor presión sobre los embalses y un entorno regional más incierto, Costa Rica entra en una etapa clave para su seguridad energética, mientras el ICE intenta evitar que el fenómeno de El Niño se traduzca en apagones para la población.