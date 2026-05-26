Tecnología

Este es el plan antiapagones del ICE ante El Niño y freno eléctrico de Panamá

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Ante la llegada del fenómeno climático de El Niño en el segundo semestre del año y el temor de posibles afectaciones en la generación eléctrica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) detalló una serie de acciones con las que busca evitar apagones y garantizar la continuidad del servicio en todo el país.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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