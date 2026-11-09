Tecnología

Esto es lo que se sabe de Alice Huang, la mujer acusada de espiar al director ejecutivo de Nvidia

Las autoridades estadounidenses concluyeron el año pasado que Alice Huang espiaba a Jensen Huang, según The New York Times y The Wall Street Journal.

Por AFP

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La empresaria china Alice Huang está acusada de espiar para Pekín a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, el gigante estadounidense de los chips de inteligencia artificial, con quien mantenía una relación sentimental, según informaciones de prensa.








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