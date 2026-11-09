Esto es lo que se sabe de Alice Huang, la mujer acusada de espiar al director ejecutivo de Nvidia

La empresaria china Alice Huang está acusada de espiar para Pekín a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, el gigante estadounidense de los chips de inteligencia artificial, con quien mantenía una relación sentimental, según informaciones de prensa.

Los datos públicos sobre ella, también conocida como Huang Le, son escasos. Ella habría ocupado un alto cargo en una empresa de centros de datos con sede en Singapur llamada Megaspeed International.

Esto es lo que se sabe de ella y de la empresa:

¿Quién es Alice Huang?

Según The New York Times, Alice Huang es una ciudadana china reclutada por Pekín para recabar información de inteligencia sobre el jefe de Nvidia. El periódico fue el primero en revelar la presunta trama de espionaje.

Pese a compartir apellido, Huang no tiene ningún parentesco con el director ejecutivo, de 63 años y nacido en Taiwán, que dirige la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo.

The New York Times indicó que Alice Huang habla bien inglés y tiene contactos de alto nivel en el sector de los chips de inteligencia artificial, un ámbito estratégico con posibles aplicaciones militares en el que compiten Estados Unidos y China.

Una búsqueda en Internet permitió localizar un perfil de Alice Huang, acompañado de una fotografía, en una base de datos china de fondos de inversión. Según ese perfil, había trabajado en el banco HSBC y como periodista en los medios chinos CCTV y Hunan TV.

La AFP no pudo verificar el contenido del perfil ni quién lo había elaborado.

Captura de pantalla que muestra a Alice Huang (segunda desde la derecha, vestida de rosa) —una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed— en una cena ofrecida por Jensen Huang (segundo desde la izquierda, de negro y de espaldas a la cámara), director ejecutivo y cofundador de Nvidia. (-/AFP)

¿Qué relación tenían ambos?

Varios medios aseguraron la semana pasada que Alice Huang y el CEO de Nvidia mantenían una relación muy cercana. El domingo, Jensen Huang dijo a sus empleados que lamentaba “profundamente” haber sido “infiel” a su esposa.

Una fotografía publicada en Linkedin de una fiesta del sector celebrada en 2024 parece mostrar al máximo responsable de Nvidia, vestido con una cazadora de cuero, sentado junto a una mujer de pelo largo y joyas llamativas que se cree que es Alice Huang.

Al año siguiente, ambos asistieron a una cena organizada por Jensen Huang en un restaurante chino de Taipéi, coincidiendo con la feria tecnológica Computex.

Los periodistas, apostados a las puertas del restaurante, grabaron a través de los cristales a Jensen Huang y a una mujer identificada como Alice Huang, que llevaba un vestido rosa, mientras conversaban con otros asistentes.

También se grabaron imágenes de Jensen Huang rodeando a Alice Huang con el brazo, que le besó en la mejilla derecha. Más tarde, ambos abandonaron el restaurante en el mismo coche.

Esta otra captura de pantalla, tomada de una grabación de CTI, muestra a Alice Huang (segunda por la izquierda, parcialmente oculta) asistiendo a una cena organizada por Jensen Huang (segundo por la derecha, vestido de negro), director ejecutivo y cofundador de Nvidia, en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025. (-/AFP)

¿Qué es Megaspeed?

Según The New York Times y The Wall Street Journal, las autoridades estadounidenses concluyeron el año pasado que Alice Huang espiaba a Jensen Huang.

Por entonces, Alice Huang ocupaba un alto cargo en Megaspeed International, una empresa de centros de datos que alquila capacidad de computación a otras compañías para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

La página web de Megaspeed afirma que es “un socio comercial fundamental del negocio de nube de computación de Nvidia en la región de Asia-Pacífico”.

En Linkedin, la empresa indica que tiene oficinas en Singapur, Malasia e Indonesia, con entre dos y diez empleados y 25 “miembros asociados”.

Cuando la AFP llamó al número que figura en la página web de Megaspeed, la persona que respondió dijo que no conocía la empresa y que el número correspondía a una línea residencial.

¿Ayudó Megaspeed a China a eludir las restricciones estadounidenses de venta de chips?

Estados Unidos limita las exportaciones a China de los chips más avanzados de Nvidia por motivos de seguridad nacional, aunque estas restricciones también buscan preservar la ventaja competitiva estadounidense en inteligencia artificial.

Según The New York Times, el gobierno estadounidense investigaba desde 2024 el posible papel de Megaspeed en el envío de chips de Nvidia a China.

Las autoridades de Singapur, indicó el diario, también habrían investigado a la empresa y llegaron a interrogar a Alice Huang en 2025.

El año pasado, Bloomberg News informó de una investigación abierta en Singapur sobre Megaspeed por el presunto contrabando de chips de Nvidia a China.

En diciembre de 2025, Megaspeed afirmó que la información publicada por Bloomberg “contiene datos engañosos e insinuaciones incorrectas, incluidas sugerencias de que podríamos haber participado en transferencias ilegales de chips”.