Estudio de Red 506 derribará mitos sobre quién es el comprador digital en Costa Rica

La compra por canales digitales en Costa Rica es casi un hábito cotidiano para muchas personas, una tendencia que tomó fuerza tras la pandemia. El país muestra más avance en este tema que los vecinos centroamericanos, pues es el líder regional en comercio electrónico.

Esa característica del consumidor costarricense provoca que las marcas realicen esfuerzos comerciales fuertes en canales digitales, pero persiste la incóginita de quién está del otro lado comprando.

Un nuevo estudio de la agencia Triada, denominado E-shopper Decode, abordó este tema con el fin de responder esa pregunta. Los resultados de esta investigación se mostrarán en el evento Red 506, organizado por El Financiero, el próximo 4 de noviembre en el hotel Crowne Plaza Corobicí, en Sabana norte, de 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. Si usted desea asistir, puede adquirir su entrada en este enlace.

“Hay una gran pregunta en el mercado que queremos llegar a contestar en Red 506 que es realmente en Costa Rica quiénes son las personas que están haciendo compras online”, comentó Esmeralda Barreiro, directora de Triada Research & Planning.

Para llegar a estas conclusiones, el estudio usó una metodología cuantitativa. El alcalce del mismo es a nivel país y abarca a diferentes grupos de edad y niveles socioeconómicos.

La compra digital representa una experiencia distinta a la compra física, por lo que las marcas deben tener estrategias diferenciadas. (Shutterstock)

El equipo de investigación realizó 400 entrevistas efectivas de compradores digitales en las que se aplicó un cuestionario estructurado. Este proceso preguntó si la persona había comprado por canales digitales en el último mes o los últimos tres meses, la relación con la compra en línea, las condiciones de compra, marcas de preferencia, frecuencia de compra y plataformas usadas, entre otros elementos.

La presentación que se realizará en Red 506 expondrá varias piezas de este rompecabezas. Por una parte se hará un análisis por generaciones para constatar en cuáles está más asentada la costumbre de la compra en línea. En este punto Barreiro cree que existe una oportunidad para aprender y derribar algunos mitos.

“A veces dicen que las personas de la generación boomer no compran o solo buscan ofertas, o que la generación Z tiene menor interés en ciertos productos”, mencionó la especialista. Por ejemplo, también se suele repetir que la compra en línea está direccionada para grupos de edad o niveles de ingresos específicos, pero el estudio mostrará una mirada más amplia.

Lo segundo es que la investigación permitió construir perfiles de compradores a partir de actitudes y comportamientos, con el fin de dibujar mejor la figura del comprador en línea que se adecúa a cada negocio.

En tercer lugar, uno de los resultados más esperados tiene que ver con las categorías. El estudio evalúa la recordación de marca en cerca de 20 categorías como supermercados, tiendas de electrodomésticos, farmacias, vestuario, comida rápida, plataformas de transporte, restaurantes casuales y más.

La exposición mostrará las marcas predilectas por los compradores digitales costarricenses en cada categoría, además de la segmentación por generación. Además, se explicará cuáles categorías ya tienen una alta indigencia de compra online, lo que les hace más difícil crecer en ese espacio, mientras que otras aún cuentan con una baja incidencia, por lo que tienen mayores oportunidades de crecimiento.

Precisamente, la idea es que los resultados del estudio sean un recurso para las marcas y empresas para que puedan guiar de mejor forma su estrategia digitales y enfocar los canales de compra online de acuerdo a sus públicos y audiencias.

“Entender para dónde va el clic de los compradores en línea de Costa Rica es importante tanto para los que están en e-commerce como para los que no están. Para los primeros es necesario afinar estrategias, entender hábitos y, sobre todo, conocer qué les interesa a las distintas generaciones. Y para los segundos, se abre la puerta de entender oportunidades no cubiertas, o incluso la decisión de si entrar o no entrar a la venta en línea”, explicó Rogelio Umaña, director de Pensamiento Digital en RDP Consulting y curador del evento de Red 506.

Además de la presentación de este estudio especial, en el evento se revelará también la versión 2024 del tradicional informe sobre el uso de redes sociales en Costa Rica, a cargo de Shift Porter Novelli.