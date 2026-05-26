Tecnología

Estudio revela las redes sociales más utilizadas en Costa Rica: ¿Cómo puede aprovechar estas tendencias para atraer y fidelizar audiencias?

Experto señala que “adaptar el contenido a cada red no es un tema estético, es un tema de eficiencia comercial” y hacerlo de forma estratégica aumenta el retorno de la inversión en marketing.

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Por Joel Porras

Un informe del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) recopiló datos del uso de redes sociales, plataformas de mensajería y de entretenimiento en el país y se evidenciaron diferencias con respecto al análisis realizado hace un año. ¿Cómo puede su marca aprovechar estas tendencias para generar contenido de calidad para sus audiencias? Gustavo Vargas, director de Global Marketing Services, lo explica en una entrevista con El Financiero.








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