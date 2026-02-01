Tecnología

Fibra óptica y servicios ‘streaming’: así se mueve el mercado de Internet residencial en Costa Rica para el inicio de clases

Los operadores tienen novedades en sus ofertas de Internet residencial y promociones por el inicio de clases: vea aquí las tablas comparativas de costos por velocidad.

Por Carlos Cordero Pérez

Telecable presentó este miércoles 28 de enero un router de Internet inalámbrico Eero 6+ para que las familias puedan gestionar las conexiones de sus diferentes dispositivos para clases virtuales, redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos y trabajo remoto.








Internetentrada a clasesClaroLibertyICEMetrocomTelecableTigoSutel
Carlos Cordero Pérez

