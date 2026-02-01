Fibra óptica y servicios ‘streaming’: así se mueve el mercado de Internet residencial en Costa Rica para el inicio de clases

Telecable presentó este miércoles 28 de enero un router de Internet inalámbrico Eero 6+ para que las familias puedan gestionar las conexiones de sus diferentes dispositivos para clases virtuales, redes sociales, plataformas de streaming, videojuegos y trabajo remoto.

El router es fabricado por la firma Eero, una empresa propiedad del gigante de venta en línea Amazon. Según las compañías, es un wifi "inteligente" que combina cobertura, estabilidad y herramientas de control para que el usuario pueda ordenar el acceso a Internet de forma simple, sin que se requieran conocimientos técnicos.

“Vivimos en una época en la que hay mucho acceso a Internet, pero poco control real dentro del hogar”, dijo Rodolfo Apéstegui, director general de Telecable. “Buscamos ayudar a las familias a gestionar su conectividad de manera sencilla, establecer límites saludables y vivir con mayor tranquilidad en su día a día”.

El lanzamiento ocurre en momentos en los que los operadores están muy activos ofreciendo enlaces para los hogares en las vísperas del inicio del curso lectivo en centros educativos públicos y privados, así como universidades estatales en Costa Rica.

Las compañías incluyen ofertas y promociones para atraer clientes, pero también se observan cambios en sus planes residenciales de Internet, doble play y triple play. La mayor novedad es que hay más ofertas de 1.000 Mbps o 1 Gbps, si bien los operadores recalcan que más que la velocidad los hogares valoran sobre todo la estabilidad, la experiencia integral y la calidad del servicio.

“Trabajamos continuamente para ofrecer servicios con tecnología de punta”, recalcó Seth Artavia, vocero de Claro.

Según los datos disponibles de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a diciembre de 2024 se contabilizaron 1,2 millones de suscripciones de Internet fijo, casi 4% más que en 2023. El informe también muestra que las conexiones de 10 Mbps y velocidades superiores a los 100 Mbps fueron el 96% del total.

Los operadores tienen una amplia oferta y diversas promociones para quienes se suscriban a sus servicios de Internet residencial en la época de ingreso a clases. (Shutterstock)

Renovación

Las ofertas de Internet de los operadores presentan cambios en las diferentes modalidades: Internet, doble play (en especial de Internet y televisión) y triple play (Internet, televisión y telefonía fija VoIP).

Aparte de los planes que incluyen la telefonía móvil, como en el caso de Liberty, los operadores simplificaron sus portafolios, como en los casos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Millicom Costa Rica (Tigo).

Telecable respondió que inició el 2026 con una actualización en su propuesta de conectividad residencial, orientada a ofrecer mayor capacidad de navegación con un ajuste “responsable” en precios, alineado al uso real del servicio. Como parte del ajuste, uno de los planes incrementó su velocidad de 200 Mbps a 300 Mbps, a un precio de ¢28.990 desde este 29 de enero.

En términos de precios de los servicios, se observa un mayor contraste en los enlaces que comercializa el ICE con su marca Kölbi, cuya conexión de 1 Gbps es más de tres veces superior que otros operadores que también ofrecen esas capacidades. El ICE no respondió las consultas enviadas.

Tigo indicó que no realizó cambios de precios durante el inicio del 2026.

En los casos de Claro y Telecable también se ofrecen diferentes modalidades de servicio de televisión y de doble play (Internet con televisión e Internet con telefonía fija VoIP), con diferentes costos.

Asimismo, hay diferentes ofertas de plataformas streaming, en las que cada persona deberá fijarse antes de tomar la decisión.

En este campo Liberty tiene varias novedades, como la inclusión de Amazon Prime Video y la aplicación Next TV, que sustituye el equipo físico de televisión por Internet (IPTV) que se colocaba en cada televisor adicional.

“A partir del primero de febrero, los clientes tendrán acceso hasta a cuatro dispositivos con el servicio de televisión, gracias a la nueva aplicación”, destacó Wendy Madriz, gerente de comunicaciones de Liberty.

La ejecutiva agregó que este servicio podrá funcionar con televisores Samsung o LG o bien con dispositivos con sistema operativo Android TV (desde la versión 10 en adelante) como Chromecast, así como con Fire Stick o Apple TV. Este operador también ajustó los precios en los planes residenciales en hasta ¢1.550.

Metrocom ofrece servicios de doble play de 600 Mbps a 1.000 Mbps entre ¢34.000 y ¢53.000. La compañía no respondió las consultas enviadas.

Ofertas

Los ganchos para atraer a los clientes en este inicio de clases son variados.

El ICE, según su sitio web, ofrece un wifi Mesh, que permitiría mejor cobertura de la señal en un hogar, si la persona se suscribe al servicio de 200 Mbps.

Claro brinda un 10% de descuento durante un año a los clientes que adquieran el servicio de fibra óptica simétrica.

La compañía ofrece, en forma adicional, 300 megas de Internet, más de 100 canales de televisión digital, acceso a los juegos de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y a los juegos de la Conference League, Claro Sports y un mes de cortesía de la app de streaming Amazon Prime Video.

Además, quienes quieran unificar sus servicios en una sola factura, incluyendo hasta 400 Mbps de Fibra Óptica Simétrica y su plan móvil pospago, podrán hacerlo mediante el plan denominado Full Claro, que da 10% de descuento durante 12 meses, más de 100 canales de televisión y el doble de gigas en el plan de telefonía móvil de pospago.

“Nuestros planes de fibra óptica incluyen velocidades de hasta 1 Gbps, ofreciéndole a nuestros usuarios una transmisión eficiente y estable”, detalló Artavia, de Claro. “Esta tecnología no se ve afectada por las condiciones climáticas, lo que la convierte en la opción ideal para actividades como el teletrabajo, el streaming y los videojuegos en línea, posicionándose como una de las más avanzadas del mercado”.

Tigo informó que para el inicio de 2026 y la temporada de entrada a clases cuenta con promociones especiales en sus principales paquetes residenciales.

La firma ofrece un mes de la instalación gratis y los siguientes tres meses a precio especial, con planes que incluyen Internet de alta velocidad, televisión HD y acceso a plataformas de streaming como HBO Max, Disney+ y ViX, según el plan contratado.

“Adicionalmente, nuestros paquetes incorporan contenido deportivo premium, como la Liga Española y la transmisión de los 104 partidos del Mundial, en exclusiva por Tigo Sports 2 en Costa Rica”, agregó la firma en su respuesta a la consulta de El Financiero.

Telecable informó que en el primer trimestre del año se enfocan en fortalecer la oferta residencial, incorporando beneficios y opciones de valor agregado que complementan la experiencia digital en el hogar.

Aparte de los ajustes indicados en los planes se cuenta con una oferta especial de regreso a clases diseñada para apoyar a las familias en un momento del año donde la conectividad se convierte en un recurso fundamental para el desempeño escolar y la organización del hogar.

“En ese contexto, también estamos incorporando soluciones que ayudan a gestionar mejor la conectividad en casa, como eero 6+”, reiteró Apéstegui. “Nuestro objetivo, es que cada familia pueda iniciar el año con una experiencia digital más robusta, segura y preparada para las nuevas demandas del entorno educativo y tecnológico”.

Liberty indicó que viene ampliando su oferta de contenido y entretenimiento con nuevas aplicaciones de streaming y la nueva app para disfrutar televisión en los dispositivos de los usuarios y algunos televisores inteligentes.

“Para el ingreso a clases, tenemos un descuento especial para el servicio doble play, efectivo por cuatro meses”, indicó Madriz, vocera de Liberty.

Precios

De acuerdo con la información de los sitios web de los operadores, estos son los planes y precios por los servicios ofrecidos a nivel residencial: