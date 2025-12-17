Tecnología

Fuertes cambios en televisión por cable de Costa Rica: conozca las modificaciones para el 2026

Una firma global decidió desligarse de los operadores de televisión por suscripción, generando cambios en las grillas de canales y paquetes de servicios con ofertas de ‘streaming’

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Los operadores de televisión por suscripción anunciaron cambios en sus grillas o parrillas de canales y en sus ofertas de aplicaciones de streaming.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ParamountClaroICEKolbiLibertyTigoTelecable
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.