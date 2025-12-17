Fuertes cambios en televisión por cable de Costa Rica: conozca las modificaciones para el 2026

Los operadores de televisión por suscripción anunciaron cambios en sus grillas o parrillas de canales y en sus ofertas de aplicaciones de streaming.

Claro, Kölbi, Liberty, Telecable y Tigo informaron en redes sociales o mediante correos electrónicos a sus suscriptores sobre la salida de canales a partir del 30 de diciembre o el 1° de enero próximos.

Todos los operadores insistieron en que la decisión es exclusiva de Paramount Global, que cuenta con una amplia trayectoria en producción cinematográfica, canales de televisión y su plataforma de streaming.

Paramount decidió finalizar la señal mundial de los canales de televisión que formaban parte de las ofertas de los servicios locales de televisión por suscripción.

Las compañías de televisión por suscripción locales corren para anunciar los canales y plataformas sustitutas.

“Nuestro compromiso es seguir ofreciendo una experiencia variada y de calidad“, afirmó Rodolfo Apéstegui, director general de Telecable. “Por eso constantemente evaluamos nuevas opciones para enriquecer nuestra grilla”.

En Costa Rica la televisión por paga disminuye desde hace una década, pero todavía brindan casi 800.000 suscripciones. (scyther5)

Las salidas de canales en los principales servicios de televisión por suscripción incluyen:

Telecable confirmó la salida de su grilla de los canales Paramount, MTV 00’s, MTV Life y Nick Music.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que comercializa sus servicios como Kölbi, anunció la salida de los canales Paramount, Nick Music y MTV 00’s.

Claro anunció la salida de los canales Nickelodeon, Nick Jr., Nick Music, Teen Nick HD, MTV 00, MTV HD, MTV Live TV, Paramount Channel y Comedy Central en sus servicios de IPTV y TV Satelital.

Liberty informó que salen los canales Paramount, MTV 00, MTV 80’s y Gol TV.

Tigo también informó que salen Paramount, MTV 00´s, MTV Live, Nick Music, El Trece, Todo Noticias, Cine Retro, N+ Media, Cine de Oro y Galanes de Novela.

Los usuarios que no estén de acuerdo con el cambio, de acuerdo con la regulación local, podrán rescindir el contrato de televisión en forma anticipada sin penalización alguna. Eso sí, deberán realizar dicha gestión en un mes calendario a partir de la fecha de la notificación.

El servicio de televisión por suscripción es comercializado por un total de 26 operadores y proveedores, que contabilizaban entonces 798.828 suscripciones a diciembre de 2024, última fecha de datos disponibles por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Consumo cambiante

Los televidentes pasamos de la televisión abierta a la televisión por suscripción desde los años 90 y las plataformas streaming desde hace 10 años.

Con el cambio de consumo, los operadores integran los servicios y ofrecen variantes según los planes o paquetes contratados. Incluso los clientes pueden disfrutarlos mediante aplicaciones móviles.

“Ya no es solo llegar a la casa, encender el televisor y ver el contenido ofrecido. Esto cambió. Ahora la gente quiere consumirlo desde el lugar donde esté a la hora que quiera”, explicó Wendy Madriz, gerente de comunicaciones de Liberty.

En este caso, hasta el momento, los clientes de Doble Play, Triple Play o Liberty Total con televisión Next TV cuentan con un paquete de entretenimiento que incluye las plataformas Disney+, HBO Max, Universal+ y atresplayer sin costo adicional.

El ICE-Kölbi anunció en sus redes sociales que incorporará el canal Comedy Center, pero no indicó en sus redes sociales qué pasaría con el servicio de Paramount+ que ofrece en sus paquetes de televisión para el hogar.

Claro ofrece las apps de streaming de HBO Max, Universal+ y Claro Video en los servicios premium.

“Para el año 2026, continuamos trabajando para sorprender a nuestros usuarios con canales nuevos, los cuales anunciaremos a través de nuestros canales de comunicación oficiales, por lo cual los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales”, respondió Seth Artavia, vocero de Claro.

Telecable, por su parte, ofrece las apps de Vix Premium (que tiene más de 120 canales en vivo, series, películas y noticias, 50.000 horas de contenido en español y más de 20 canales premium) y TD Máx+ (que incluye los canales Teletica Canal 7, Canal 8, TD+ y TD+ 2).

Apéstegui dijo que en el caso de Vix Premium, que incluye la Liga Española, se trata de un servicio exclusivo que se incorporó en la oferta de Telecable porque no se puede contratar directamente.

Tigo incluye las aplicaciones de Vix Premium, HBO Max, Disney+, Universal, Hot Pack y Prime Video. También ofrecía Paramount+. La compañía incluyó en setiembre el canal AMC y anunció que, a partir del 31 de diciembre próximo, incorporará 11 canales.

Los nuevos canales de Tigo son: Museum TV, Al Jazeera, Oxígeno Network, Movie Fe, Max Anime, AZ Cinemas, Max Talk, BitMe, Azteca Deportes, Travelxp y Clic.

Quiere seguir con Paramount+

Para los usuarios que deseen seguir usando la aplicación de streaming Paramount+ el usuario debe suscribirse de forma separada y la descargan en su televisor inteligente o en sus dispositivos para reproducirlos en la pantalla utilizando, por ejemplo, Google Chromecast.

Si decide utilizar las apps de streaming ofrecidas por cada operador, los usuarios deben fijarse si tienen o no costo adicional, activarlas utilizando el pasaporte o clave que se les entregó y, caso de haber olvidado o extraviado esa clave, consultar a los agentes de servicio al cliente vía los canales oficiales.

La mayoría de los operadores, que no tienen definido cómo sustituir los canales que salen, aseguraron que negocian con diversas compañías globales para incorporar canales y apps en sus ofertas a los usuarios con el objetivo de fortalecer su oferta.

“Lo comunicaremos cuando estén disponibles”, dijo Madriz, de Liberty.