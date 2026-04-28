Ganadores y perdedores en Internet fijo y móvil en Costa Rica: los operadores con mejor servicio según tres informes recientes

La calidad y la velocidad de Internet van de la mano para la población usuaria de Internet, ya sea en su modalidad fija o móvil.

Una buena conexión fija hace la diferencia entre ver una película en streaming con calidad de cine o con delay. Una mala señal móvil puede crear problemas si usted necesita ingresar a su teléfono inteligente para realizar una transferencia para un pago digital si usted está fuera de la casa o de la oficina.

Tres reportes de entidades diferentes nos dan el último panorama de cómo andan las conexiones en Costa Rica. Uno de los informes fue publicado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que reportó la situación de Internet fijo por provincias.

“Estos resultados ayudan a la ciudadanía a tomar decisiones informadas y a velar por sus derechos como consumidores”, explicó Carlos Watson, presidente del consejo directivo de la Sutel.

Los tres operadores móviles ofrecen un servicio similar en reproducción de video streaming, pero en navegación en sitios web hay diferencias significativas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hasta diciembre de 2024, último informe de estadísticas publicado por la Superintendencia, muestra que en Costa Rica se registraron casi 7 millones de líneas móviles activas y 1,2 millones de conexiones de Internet fijo.

En ese momento, el informe de estadísticas destacó que la velocidad de descarga de los servicios de acceso a Internet a través de redes fijas fue superior al 90% para los operadores evaluados: Kölbi, Liberty, Telecable y Tigo.

En las redes móviles, el porcentaje de tiempo que los usuarios se mantuvieron conectados a la tecnología 4G se mantuvo elevado para los operadores Claro y Liberty, con valores de 90% y 87%, respectivamente.

Kölbi obtuvo un promedio de 70%. “Este es un indicador representativo de la calidad del servicio que experimentan los usuarios de servicios móviles”, indicó el informe de ese año.

En la actualidad: en móvil

La firma francesa nPerf, una plataforma independiente de medición del rendimiento de Internet basada en más de 300.000 tests diarios mediante su app para dispositivos Android e iOS, presentó el pasado 15 de abril los resultados de la medición realizada entre el 4 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Para esta compañía, los resultados por operador son favorecidos con la inversión en infraestructura que realice cada uno. En la medición no se evalúan aún las redes de quinta generación (5G), pero sí se toman en cuenta las redes 3G y 4G.

El reporte destacó que, en Costa Rica, Claro se impone en la cima del ranking general con 72.349 puntos, seguido por Liberty.

Kölbi obtuvo la tercera posición considerando las dos tecnologías móviles, aunque es el segundo operador en 4G.

En las provincias del centro de Costa Rica hay mayor cumplimiento en el servicio de Internet fijo de todos los operadores. (Photographer: Jorge ARCE)

En la actualidad: redes fijas

Trabajar o estudiar utilizando conexiones y dispositivos móviles puede ser más difícil, por lo que las redes fijas de banda ancha —en particular de fibra óptica— son claves para cursos en línea y labores remotas, incluyendo de equipos de trabajo en campo como vendedores, distribuidores y otros.

La firma SpeedGeo comparó la calidad de internet basándose en pruebas de velocidad reales realizadas por usuarios en los alrededores de su lugar de residencia (área de usuario).

Los datos de medición provienen de todas las fuentes pertenecientes a la empresa Vspeed (propietaria de SpeedGeo), detalladas en las secciones “Aplicaciones” y “Sitios web”, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La firma publicó los últimos resultados para Costa Rica correspondientes al primer trimestre de 2026 en Internet fijo. No incluye ni a Kölbi ni a Tigo y no se explica por qué.

De acuerdo a los resultados presentados, Telecable obtuvo las mayores velocidades de carga y de descarga de datos. Es seguido por Claro, que ofrece una velocidad de descarga ligeramente menor a Liberty y supera a este rival en velocidad de subida y ping.

Por provincias

La Sutel evaluó que los operadores cumplan com lo prometido en los contratos con sus clientes.

Aquí se compara la velocidad real registrada en las mediciones con la velocidad contratada por el usuario.

El valor máximo es 100% y el umbral mínimo reglamentario es 80%, el cual debe cumplirse de manera continua durante las 24 horas del día.

El informe abarca a los 4 operadores que dominan el 83% del mercado de Internet fijo: Kölbi, Liberty, Telecable y Tigo.

En Alajuela, Cartago, Heredia y San José, todos los operadores cumplen con el umbral mínimo permitido, al entregar a los usuarios un 80% de la velocidad de descarga contratada.

En las provincias costeras es diferente.

En Guanacaste y Puntarenas, se identifica el incumplimiento de dicho umbral por parte de Tigo.

En Limón se registran incumplimientos por parte Tigo y Liberty.