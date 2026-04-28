Tecnología

Ganadores y perdedores en Internet fijo y móvil en Costa Rica: los operadores con mejor servicio según tres informes recientes

Sutel y las firmas nPerf y SpeeGo publicaron sus últimos informes sobre calidad y velocidad de servicios de Internet móvil y fijo en Costa Rica

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Por Carlos Cordero Pérez

La calidad y la velocidad de Internet van de la mano para la población usuaria de Internet, ya sea en su modalidad fija o móvil.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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